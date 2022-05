Für 9 Euro pro Monat mit dem ÖPNV kreuz und quer durch Deutschland fahren: Das geht ab Juni für einen kurzen Zeitraum. Urlaubsregionen und Ausflugsgebiete an der Küste und in den Bergen bereiten sich deshalb auf einen Touristenansturm vor. Doch auch Reiseziele in anderen europäischen Ländern lassen sich überraschend günstig mit dem Zug erreichen – wenn man die nötigen Tricks kennt.

Lennart Fahnenmüller weiß, wie es geht. Der 32-Jährige arbeitet als ÖPNV-Berater, beschäftigt sich aber auch privat viel mit Abfahrtszeiten und Bahntarifen. Er bezeichnet sich selbst als „Bahn-Nerd“ – und hat jüngst mit seinem Tweet „Buchungstricks Sommerurlaub mit der Bahn“ für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Darin zeigt er, wie Reisende für 50 bis 100 Euro aus ganz Deutschland nach Italien, Frankreich oder Kroatien fahren. Im Fokus der Tricks standen dabei die Sparpreisangebote der Deutschen Bahn.

Thread: Buchungstricks Sommerurlaub mit der Bahn

DB-Sparpreise sind mit die besten Angebote Europas. Bei guter Planung und mit ein paar Tricks geht es locker für 50-100 € aus ganz Deutschland ans Mittelmeer oder an den Atlantik. Wie? 1/18 pic.twitter.com/f7uRyOahJy — Lennart Fahnenmüller (@Lenny_du_Nord) March 24, 2022

Mit dem 18-teiligen Thread traf der Hamburger offenbar einen Nerv: Mehr als 1187 Retweets und knapp 6500 Gefällt-mir-Angaben verzeichnet der Post inzwischen. Mit welchen Tricks bucht Fahnenmüller, der beruflich als ÖPNV-Berater tätig ist, seine Bahnfahrten? Und wie wird man eigentlich zum Bahn-Nerd? Das hat er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) verraten.

Herr Fahnenmüller, welche Urlaubsziele in Europa lassen sich am schnellsten und günstigsten mit dem Zug erreichen?

Südfrankreich ist da vorne mit dabei. Seit März 2012 gibt es eine TGV-Verbindung von Frankfurt nach Marseille – und der ist ein echter Gamechanger. Die Fahrt dauert knapp acht Stunden, ohne Umstieg. Mit einem Sparpreis kommt man so mitunter für unter 60 Euro aus ganz Deutschland hin. Wermutstropfen ist die späte Ankunft um 21.49 Uhr in Marseille. Das macht es schwierig, von dort noch am selben Tag mit einem Regionalzug in einen schönen kleinen Küstenort weiterzufahren.

Worauf müssen Reisende achten, wenn sie ein Schnäppchen machen wollen?

Klingt banal, aber: Man muss wissen, wie weit der Sparpreis der DB gilt, um möglichst günstig ans Reiseziel zu kommen. Diese Orte sind oft mit direkten Zügen aus Deutschland zu erreichen oder auf Grundlage von Kooperationen durchgehend buchbar.

In Belgien ist das beispielsweise Brüssel, in Frankreich Paris oder Marseille. Zugelassen sind auch einzelne TGVs ab Straßburg nach Bordeaux, Montpellier oder Nantes, wenn man mit einem ICE/TGV über die Grenze fährt.

Lennart Fahnenmüller bezeichnet sich selbst als Bahn-Nerd. Quelle: Lennart Fahnenmüller

Nach Italien sind drei Routen gut mit DB-Sparpreisen kombinierbar: Die Gotthardroute über Chiasso führt bis nach Sizilien. Auf der Brennerroute geht es mit Umstieg in München günstig nach Rimini oder Venedig. Die Tauernroute führt über das österreichische Villach – so geht es nicht nur günstig nach Italien, sondern auch nach Kroatien und Slowenien. Auch Kopenhagen ist direkt mit Zügen aus Deutschland zu erreichen und daher mit DB-Sparpreisen kombinierbar, auch für Anschlüsse nach Stockholm oder Göteborg

Ganz wichtig ist: Soweit möglich, sollten Reisende immer ein durchgängiges Ticket bei der DB kaufen – und nicht etwa zwei Fahrscheine. Nur so stehen ihnen im Fall von Verspätungen oder Zugausfällen die vollen Fahrgastrechte zu.

Mit solchen Tricks kann man für unter 50 Euro nach Rimini, Kopenhagen oder Rijeka. Das haben Sie auf Twitter gezeigt. Geht das auch spontan?

Die Sparpreise sind abhängig von der Auslastung der Züge. Daher ist es grundsätzlich wichtig, rechtzeitig zu buchen, wenn man sich für ein Ziel entschieden hat. Aber vor allem in der Nebensaison kann man auch bei spontanen Reisen Glück haben. Da gilt dann: Je flexibler man ist, was die Reisetage oder Fahrzeiten angeht, desto besser.

Sie bezeichnen Sich selbst als Bahn-Nerd. Wie kam es dazu, dass Sie all diese Tricks herausgefunden haben?

Das ist wohl eine Mischung aus Inselbegabung und intrinsischer Motivation. Andere Leute rechnen beispielsweise durch, wie viele Punkte es noch braucht, damit ihr Bundesligaverein in den Europapokal kommt. Ich interessiere mich eben für Abfahrtszeiten, Bahntarife oder fahrzeugtechnische Details. Ich spiele gern am Computer herum und probiere durch das Verändern von Parametern aus, wie weit man die tariflichen Grenzen pushen kann. Und steige so auch immer tiefer in die Tarifbestimmungen ein.

Es gibt Menschen, die haben ein fotografisches Gedächtnis für Gesichter. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes strukturelles Gedächtnis für solche Bahngeschichten. Dinge, die mir irgendwann mal auffallen, werden bei mir relativ schnell auf die Festplatte geschrieben und sind dann verfügbar, wenn ich sie brauche. Vieles habe ich auch schon selbst schon gebraucht – ob für eine Zugreise nach Sizilien oder nach Norwegen.

Ein TGV fährt in Frankreich am Esterel-Gebirge an der Côte d’Àzur entlang. Ans Mittelmeer kommen Reisende überraschend günstig mit dem Zug. Quelle: imago images/Andia

Welche Strecken fahren Sie denn besonders gerne?

Ich liebe es, morgens im Nachtzug aufzuwachen und das Meer zu sehen. Daher: die Strecke nach Nizza. Der Zug fährt von Marseille aus die letzten zwei Stunden an der Küste entlang. Ähnlich ist es auf der Fahrt nach Süditalien, beispielsweise Sizilien, da erlebt man 700 Kilometer Eisenbahn am Meer. Richtung Kroatien runter nach Split ist die Landschaft etwas dramatischer, weil die Küste zerklüftet ist. Da geht es aus etwa 500 Metern Höhe langsam in den Serpentinen runter und man kommt immer näher ans Meer.

Wann hat Ihre Leidenschaft für Züge angefangen?

Es gab die Klassiker: Ich hatte eine Holzeisenbahn, mein Opa hatte eine Modellbahn. Besonders geprägt hat mich aber wohl, dass ich bereits mit etwa acht Jahren allein Zug gefahren bin. Aufgewachsen bin ich in Köln, hatte aber Großeltern in der Hamburger Gegend und eine Oma in Aschaffenburg. Auf diesen Fahrten habe ich früh die Unabhängigkeit zu schätzen gelernt. Und sie waren natürlich aufregend!

Auf den Zügen standen spannende Endreiseziele wie Wien, Budapest, München oder Innsbruck. Und das lädt zum Träumen ein. Ich habe schon als Kind immer diese Faltblätter im Zug aufgeklappt und geguckt, wo es noch hingeht und welche Anschlussverbindungen es gibt. Das ist ganz anders als beim Autofahren, da kennt man eigentlich nur die typische Frage: „Wann sind wir endlich da?!“

Wie oft fahren Sie persönlich Zug?

Viel zu selten. Vor drei Jahren bin ich noch mehr als 50.000 Kilometer im Jahr Bahn gefahren. Jetzt im Moment fahre ich wahrscheinlich zehn Mal im Jahr beruflich und zehn Mal im Jahr privat. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind ein und drei Jahre alt. Aber die Reisen, die wir als Familie machen, die machen wir gerne mit der Bahn, im Kleinkindabteil. Um den Kindern die Möglichkeit zu geben ein bisschen was zu erleben. Wir haben tatsächlich auch unseren Wohnort aktiv danach ausgesucht, maximal eine halbe Stunde vom nächsten Fernbahnhof entfernt zu sein.

Im Sommer planen wir Südfrankreich. Da wurde in den letzten Jahren viel in die Entwicklung der Nachtzüge investiert, so dass man jetzt von Paris weite Teile der Küsten im Süden erreichen kann. Von Hamburg aus kommen wir in acht Stunden nach Paris, mit einem Mal umsteigen – das halten die Kinder gut durch. Und dann kann man sich in Paris noch zwei, drei Stunden Zeit nehmen, steigt dann in den Nachtzug und ist am nächsten Morgen da. Und: Im September kommt der neue Nachtzug der schwedischen Staatsbahn von Hamburg nach Stockholm. Den werden wir wohl im Herbst testen.

Das wäre mit dem Flugzeug deutlich schneller.

Das stimmt – in punkto Geschwindigkeit ist die Bahn europaweit nicht überall konkurrenzfähig. Vor allem, wenn ich die Nacht einrechne. Aber gerade das lohnt sich, finde ich.

Der gerade erwähnte Nachtzug von Hamburg nach Stockholm fährt um 22 Uhr los und ist um 10 Uhr am nächsten Morgen in Stockholm. Das sind auf dem Papier zwölf Stunden – aber das ist eine Zeit, in der ich sonst nichts tue. Zum Vergleich: Wenn ich mit dem Flieger morgens um zehn in Stockholm sein will, wann muss ich denn dann aufstehen? Ich finde, da ist es eigentlich bequemer, wenn ich abends zum Bahnhof fahre und mich im Zug hinlege.

Wenn ich fliege, komme ich ganz plötzlich in einer Gegend an, die anders aussieht als die zu Hause. Man verliert den Bezug zu Entfernungen. Lennart Fahnenmüller

Manche Ziele sind auch ähnlich schnell erreichbar, so wie Paris. Im Rhein- und Ruhrgebiet gibt es viele Städte, die keinen Flughafen direkt vor der Tür haben. Essen hat aber beispielsweise einen durchgehenden Zug in die französische Hauptstadt Paris, die Fahrt dauert knapp viereinhalb Stunden.

Was fasziniert Sie am Reisen im Zug?

Ich mag, dass ich die Vielfalt von Europa bei den Zugreisen viel intensiver mitbekomme. Starte ich zum Beispiel von Hamburg nach Italien, dann merke ich, wie es langsam hügelig wird. Dann kommen die Mittelgebirge. Die Leute fangen an, andere Dialekte zu sprechen. Dann fahre ich ein ganzes Stück am Rhein entlang. Nach dem Gotthard-Tunnel geht es durch die Schweiz, und dann bekommen die Orte langsam italienische Namen. Vielleicht sind auch in Basel Leute in den Zug eingestiegen, die Italienisch sprechen. Die Vegetation verändert sich langsam. Südlich der Alpen steigen die Temperaturen, und die Farben vor dem Zugfenster wandeln sich von den satten Grüntönen zu den Pastelltönen.

Wenn ich fliege, komme ich ganz plötzlich in einer Gegend an, die anders aussieht als die zu Hause. Man verliert den Bezug zu Entfernungen. Eine Reise nach Lissabon fühlt sich genau so an wie nach Bordeaux, obwohl der Weg nach Portugal fast doppelt so weit ist. Außerdem hat das Fliegen viele stressige und nervige Momente. Oftmals verbringt man doch mehr Zeit damit, am Flughafen rumzuhängen oder auf irgendetwas zu warten als der eigentliche Flug dann dauert.

Was kann Deutschland zugtechnisch von anderen Ländern in Europa lernen?

Ich wünsche mir von Deutschland mehr Mut zu Geschwindigkeit – da können wir meiner Meinung nach einiges lernen von Frankreich. Die Hochgeschwindigkeitszüge dort haben ein eigenes Streckennetz, hierzulande teilen sich ICE oft die Gleise mit langsameren ICs, Regional- und Güterzügen. Wir brauchen auch mehr Zuverlässigkeit und Puffer in Sachen Pünktlichkeit – das könnte man beispielsweise durch zusätzliche Gleise erreichen.

Am 1. September feiert ein neuer Nachtzug der schwedischen Bahngesellschaft SJ zwischen Hamburg und Stockholm Premiere. Quelle: SJ

Von Skandinavien und von Italien können wir in Bezug auf Nachtzüge lernen, die dort als öffentliche Daseinsvorsorge gesehen werden. Das heißt, sie werden so weit finanziert, dass sie ganzjährig fahren und dass auch ein Bewusstsein bei den Menschen entsteht, dass es diese Verbindungen gibt.

Insgesamt aber kann auch die EU noch einiges verbessern.

Was denn?

Die Deutsche Bahn ist schon viel besser darin als andere, durchgehende Zugtickets mit Partnerbahnen verkaufen zu können. Eigentlich aber wünsche ich mir, dass ich grundsätzlich bei Fahrten in der EU abgesichert bin, auch bei Verspätungen und Zugausfällen.

Es ist beim Eisenbahnfahren so, dass man zwischen zwei Tickets auf dem Papier keine Fahrgastrechte hat. Das ärgert mich sehr, weil es die Schiene schwächt im Vergleich zum Flieger. Wenn ich also beispielsweise mit der Familie nach Paris fahre und von da den Nachtzug nach Nizza nehmen will, muss ich zwei Tickets buchen. Ich plane dann immer einen größeren Puffer von zwei bis drei Stunden in Paris ein.

Bei der Neuordnung der EU-Fahrgastrechteverordnung im letzten Jahr hat man diese dringende Verbesserung leider versäumt. Ich wünsche mir, dass die EU hier noch nachbessert.

Von Maike Geißler/RND