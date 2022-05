Italien lockert. Das beliebte Reiseland hat den sogenannten „Grünen Pass“ zum 1. Mai abgeschafft. Beim Besuch von Restaurants, kulturellen Einrichtungen und Diskotheken müssen Reisende das digitale Dokument, das unter anderem als Impfnachweis diente, nicht mehr vorzeigen, wie die italienische Tageszeitung „La Stampa“ berichtet.

Diese Regeln müssen Reisende weiter beachten

Einige Corona-Regeln bleiben aber weiter bestehen. So müssen Urlauberinnen und Urlauber für die Einreise zwar fortan kein Onlineeinreiseformular mehr ausfüllen, es gilt aber weiterhin 3G. Das heißt, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei der Einreise einen maximal 48 Stunden alten Antigenschnelltest oder einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test vorzeigen. Andernfalls muss der oder die Reisende in Quarantäne.

Außerdem gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie bei Kultur- und Sportevents in Innenräumen weiterhin die Maskenpflicht. Das gilt auch für die Gratis-Museen-Sonntage. In all diesen Fällen ist der Verzehr von Speisen und Getränken in geschlossenen Räumen verboten, schreibt das Auswärtige Amt. Die Maskenpflicht soll voraussichtlich am 15. Juni enden.

Corona-Notstand bereits am 31. März beendet

Erste Corona-Maßnahmen wurden in Italien bereits mit dem Auslaufen des Corona-Notstands Ende März aufgehoben. Bereits seit dem 1. April werden in Hotels, in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr keine 2G- oder 3G-Zertifikate mehr verlangt. Außerdem entfielen Anfang April die Zugangsbeschränkungen für öffentliche Veranstaltungen. Das bedeutet, dass Kinos, Theater, Ausstellungen und Museen seit April wieder so viele Besucherinnen und Besucher wie vor Ausbruch der Pandemie einlassen dürfen.

Auch die Quarantänevorschriften wurden mit dem Ende des Corona-Notstands fast vollständig aufgehoben. Isolieren muss sich nur noch, wer sich mit dem Virus infiziert hat. Kontaktpersonen müssen sich nicht mehr in häusliche Quarantäne begeben, sondern dürfen sich frei bewegen. Und zwar unabhängig davon, ob sie gegen Corona geimpft sind oder nicht.

Diese Regeln gelten für die Rückreise

Auch bei der Rückreise gilt die 3G-Regel: Wer nach dem Italien-Urlaub nach Deutschland zurückkehrt, muss daher entweder einen Impf- oder Genesenennachweis, einen negativen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) oder einen negativen Antigentest (maximal 48 Stunden alt) vorlegen. Kinder bis zwölf Jahre sind von dieser Nachweispflicht ausgenommen.

RDN/jaf