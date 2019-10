Kreuzfahrten sind in. Immer mehr Touristen entscheiden sich, ihren Urlaub auf dem Wasser zu verbringen und auf schwimmenden Hotels jeden Tag etwas Neues erleben, die schönsten Küsten der Welt entdecken und abwechslungsreiche Landausflüge unternehmen. Eine Kreuzfahrt hat für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas zu bieten!

Neue und erfahrene Kreuzfahrer sind herzlich eingeladen, auf der LVZ-Kreuzfahrtmesse in Zusammenarbeit mit Vetter Touristik am Samstag, 19. Oktober 2019 im LVZ-Verlagshaus mehr zum Thema Seereisen zu erfahren. Verschiedene Reedereien informieren hier über ihre aktuellen Programm und haben sicher auch das ein oder andere exklusive Sonderangebot im Gepäck. „Unsere Messebesucher können sich freuen: Eine Vielzahl an Kreuzfahrten auf absoluten Traumschiffen wird vorgestellt.", so Birgit Vetter, Geschäftsführerin der Vetter Touristik.

Ein umfangreiches Vortragsprogramm rundet die Messe ab. So erfahren die Besucher Details über die Kussmund-Flotte von AIDA, erhalten spannende Informationen über Phoenix Reisen oder hören, was eine Reise mit TUI Cruises auszeichnet.

„Entscheiden sich die Messebesucher am Messetag für die Buchung einer Kreuzfahrt, winken zahlreiche Buchungsvergünstigungen: Vier Prozent Ersparnis auf den Reisepreis, zum Teil inkludierte Ausflüge oder auch die Übernahme des Anreisepaketes bei diversen Kreuzfahrten. Es lohnt sich!", erzählt Sandy Bley, Messeverantwortliche der Leipziger Volkszeitung.

Außerdem können Messebesucher eine tolle Flusskreuzfahrt auf der Donau an Bord der MS Prinzessin Katharina gewinnen. Die Auslosung des Gewinnspiels mit traumhaften Reisepreisen um ca. 16.30 Uhr beendet die Veranstaltung.

3. LVZ-Kreuzfahrtmesse in Zusammenarbeit mit Vetter Touristik Datum : 19. Oktober 2019

: 19. Oktober 2019 Zeit : 10 bis 17 Uhr

: 10 bis 17 Uhr Ort : LVZ Verlagshaus , Petersteinweg 19, 04109 Leipzig

: LVZ , Petersteinweg 19, 04109 Ebenfalls geöffnet haben das Café Satz und die LVZ-Geschäftsstelle

Rückblick: Fotos von der 2. LVZ-Kreuzfahrtmesse am 21. Oktober 2018

Zur Galerie Die LVZ und Vetter-Touristik haben am 21. Oktober 2018 zur zweiten Kreuzfahrtmesse ins Medienhaus eingeladen. Elf Reedereien und Aussteller lockten mit Fachvorträgen, Messerabatt bei Buchung und einem großes Gewinnspiel in den Peterssteinweg.

Das war die Premiere der LVZ-Kreuzfahrtmesse 2017

Zur Galerie Die Leipziger Volkszeitung und Vetter Touristik hatten am 22. Oktober 2017 zur 1. Kreuzfahrtmesse in das LVZ-Medienhaus eingeladen. Bei Präsentationen, Vorträgen und Gesprächsrunden drehte sich alles um das Thema Seereisen.

