Rothenburg ob der Tauber gilt Touristen aus aller Welt als Pflichtstation auf jeder Deutschlandreise. Der Grund liegt auf der Hand. Oder besser zu Ihren Füßen, wenn Sie von der begehbaren Stadtmauer aus auf das Meer aus Dächern und Türmen dieser mittelalterlichen Modellstadt blicken. Im Advent kommt ein weiterer faszinierender Grund hinzu. Der Reiterlesmarkt verwandelt die Stadt in ein zauberhaftes Idyll aus Licht, Duft und Klang. Übrigens: In Rothenburg lohnt sich eine Schneeballenschlacht, die hier allerdings nicht auf der Straße, sondern am Kuchenbuffet ausgetragen wird.

Welcher berühmte Weihnachtsmarkt fällt Ihnen noch ein? Genau, der Nürnberger Christkindlesmarkt. Auch den werden Sie auf Ihrer Reise ausgiebig genießen können. Zum Beispiel mit einem Lebkuchenmännel, einem Schäufele oder einer Portion Nürnbergerle mit Kraut, sofern der Rothenburger Schneeballen schon wieder Platz gemacht hat. Weniger bekannt aber umso sehenswerter ist der Würzburger Weihnachtsmarkt vor der Marienkapelle. Hier machen wir genauso Halt, wie im schönen Dinkelsbühl, an der als „Romantische Straße“ bekannten Route nach Rothenburg. Ob Sie mitkommen? Sagen Sie es uns!

Termine:

29. November bis 1. Dezember 2019

6. bis 8. Dezember 2019