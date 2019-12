So dicht gepackt sind die zehn Tage mit absoluten Highlights, dass man kaum zu Atem kommt, wenn man sie aufzählt. Doch keine Sorge: Die Reise wird für Sie trotzdem ohne Hektik ablaufen, und dafür mit viel Zeit für gutes Essen in gemütlichen Hotels.

Sie besuchen Istanbul mit seinen Attraktionen wie der Hagia Sophia, dem Topkapi Palast und der Sultan Ahmed Moschee. Die Wiege der osmanischen Architektur sehen Sie in der ehemaligen Hauptstadt Bursa mit der stilbildenden Grünen Moschee. In Troja besichtigen wir die zum UNESCO Welterbe gehörende Ausgrabungsstätte, die Heinrich Schliemann der Legende nach nur entdeckte, weil er sein Schiff verpasst hatte und den Tipp erhielt, es an dieser Stelle noch einmal zu versuchen.

Pergamon überwältigt schon dank seiner Vielfalt an Tempeln, Heiligtümern und antiken Stätten. In Ephesos besuchen Sie eine der Geburtsstätten des Christentums und sehen mit dem Artemis-Tempel eines der Sieben Weltwunder der Antike. In Aphrodisias erwartet uns das Marmorwunder, Pamukkale begeistert anschließend mit seinen an Baumwolle erinnernden weißen Kalksteinterrassen. Zudem werden Sie feststellen, dass man selbst in Antalya mit seinen Sehenswürdigkeiten nicht dazu verdammt ist, seine Zeit am Strand totzuschlagen.

Termine:

8. bis 17. Mai 2020

30. September bis 9. Oktober 2020