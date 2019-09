Wie haben Sie Ihr Weihnachtsfest am liebsten? Sagenhaft schön? Kaiserlich genussvoll? Urgemütlich, wie in alten Zeiten? Weinselig und lebensfroh? Sie lieben Geschichte und Geschichten? Wissen Sie was? Falls Sie all dem etwas abgewinnen können, sind Sie auf der weihnachtlichen Reise durch die Pfalz genau richtig.

Sagenhaft wird Ihr Besuch in Worms, der Stadt der Nibelungen mit ihrem Dom und dem größten Reformationsdenkmal der Welt. Kaiserlich dürfen Sie sich in Speyer fühlen, wenn Sie den dortigen Kaiserdom durchschreiten. Urgemütlich sind die Weihnachtsmärkte und idyllischen Altstädte von Worms, Speyer, Neustadt und Heidelberg und die von Weinhängen geprägten Landschaften der Pfalz - Deutschlands zweitgrößtem Weinanbaugebiet. Wie ein Kaiser genießen Sie übrigens auch das festliche Büfett am Heiligabend in Ihrem gemütlichen 4*-Hotel in Grünstadt, das außerdem über einen sagenhaften Wellnessbereich verfügt.

Wie meinen? Wir haben Ihnen Geschichte und Geschichten versprochen? Das sollen Sie haben. Bei der Stadtführung durch Worms spazieren Sie zu Fuß durch zwei Jahrtausende und auch in Speyer lässt Ihre örtliche Reiseleitung die Geschichte lebendig werden. Nicht nur einen Einblick in die Baugeschichte, sondern auch in die Entstehungsgeschichte der deutschen Demokratie erlangen Sie im Hambacher Schloss.

Ach ja, und falls Sie glauben, Geschichte sei schwer verdaulich... Dann gönnen Sie sich doch zur Erquickung einen Schluck Pfälzer Wein!

Termin:

23. bis 27. Dezember 2019