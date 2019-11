Albanien war lange aus dem touristischen Fokus geraten. Inzwischen boomt der Tourismus des Landes und bietet beste Bedingungen für eine faszinierende Rundreise. Diese führt Sie durch die Bergwelt Albaniens in die zum UNESCO Welterbe gehörende „Stadt der Steine“ Gjirokastra, in das berühmte Kloster von Mesopotam und nach Butrint mit seinen vielfältigen antiken Ausgrabungen.

In Porto Palermo bestaunen Sie das wuchtige Fort von Ali Pascha, durchqueren die atemberaubende Natur des Llogara Nationalparks und sehen in Apollonia die Ausgrabungen der Siedlung, die hier vor 2500 Jahren zu Ehren des Gottes Apollo errichtet wurde. Mit Berat erwartet Sie die Stadt der tausend Fenster mit ihrer bewohnten Festung und in Durrës besuchen Sie das größte Amphitheater des Balkans aus dem 2. Jh. v. Chr.

Die Hauptstadt Tirana mit den italienischen Prachtbauten auf dem Skanderbeg-Platz erkunden Sie bei einer ausgiebigen Stadtführung und weil Sie schon einmal in der Nähe sind, lassen Sie auch Ohrid, das „ Jerusalem des Balkans“ nicht aus. In dieser mazedonischen Stadt besuchen Sie die Festung des Königs Samuel und sehen einige der sage und schreibe 365 Kirchen der Stadt.

Termine:

11. bis 20. April 2020

29. Mai bis 7. Juni 2020

12. bis 21. Juni 2020

18. bis 27. September 2020

25. September bis 4. Oktober 2020