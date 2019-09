Vuokatti - mitten im Herzen Finnlands, an der Grenze zwischen Lappland und der finnischen Seenregion, liegt das Schneeparadies, das unter Touristen (noch) ein Geheimtipp ist. Im Februar und März ist meterhoher Schnee quasi garantiert. Hinein ins Vergnügen, bei meistens 15 Grad unter Null. Klingt ungemütlich, aber das Gegenteil ist der Fall – dank Adrenalin-Ausstoß bei einer wilden Fahrt auf Husky-Augenhöhe. Husky-Safaris sind rasant: Schneebemützte Wälder, riesig aufragend, fliegen nur so vorbei, Schnee wirbelt auf. In jeder Kurve der Gedanke: 'Hoffentlich bleibt der Schlitten in der Spur.' Egal, ob als Mitfahrer oder als Musher – eine Husky-Tour bleibt in Erinnerung.

Rasant geht es auch beim Snowtubing zu: Im Snowboard-Tunnel geht es auf einem überdimensionalen, mit Luft gefüllten Schlauch sitzend oder liegend 80 m hinab – ein absolut vergnüglicher Winterspaß.

Ruhiger ist da schon eine Schneeschuhwanderung. Sie wandern auf dem Vuokatti-Fjäll und genießen die schneebedeckten Wälder und herrlichen Winterlandschaften während Sie den Naturgeschichten der Guides lauschen. Eine kleine Pause am Lagerfeuer wird dabei nicht fehlen.

Ausreichend Freizeit, um beispielsweise Ski oder Snowboard zu fahren, bleibt Ihnen natürlich ebenfalls.

Termine:

28. Januar bis 2. Februar 2020

7. bis 12. Februar 2020