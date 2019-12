Sichern Sie sich einen Platz bei dieser einwöchigen Mallorca-Reise und erleben Sie das schönere Gesicht Mallorcas. In der Inselhauptstadt Palma besuchen Sie die Kathedrale und das Schloss Bellver. Auf dem Weg in Mallorcas Norden durchqueren Sie das Tramuntanagebirge und besichtigen das Kloster Lluc mit seiner berühmten schwarzen Madonna. Weiter geht es über steile Serpentinen bis zum Aussichtspunkt „Es Colomer“. Von hier haben Sie eine wunderschöne Sicht über die nördlichste Spitze Mallorcas mit ihren beeindruckenden Felsformationen. Anschließend besuchen Sie die Hafenstadt Alcudia und genießen im Weingut in Santa Maria einen guten mallorquinischen Tropfen und traditionelle Tapas.

Lassen Sie sich außerdem bei einem Ganztagesausflug nach Valldemossa vom Kartäuserkloster begeistern und von den prächtig blühenden Gärten am Landgut Raixa, das schon in vielen Filmen als Kulisse diente, betören. Im Osten der Insel erleben Sie dann die bizarre Drachenhöhle mit ihren Tropfsteinformationen in buntem Lichterspiel und zu klassischer Musik und können im botanischen Garten „Botanicactus“ die vielfältige Flora der Insel kennenlernen.

Selbstverständlich haben Sie auch Zeit für eigene Unternehmungen auf der Insel – sei es ein Tag am Strand oder Entdeckungen auf eigene Faust.

Termine:

16. bis 23. Februar 2020

21. Bis 28. März 2020

21. Bis 28. Mai 2020

