Ungarn – das erinnert an die Schärfe von Paprika, das Temperament des traditionellen Csárdás, an Husaren, Kesselgulasch und einen guten Tropfen Tokajer. Doch in Summe mit Budapest ist es weit mehr. Diese Reise enthält abwechslungsreiche Zutaten und kredenzt Ihnen ungarisches Flair nach Art des Hauses.