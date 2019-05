Schottland beeindruckt mit düsteren Mooren, unergründlichen Highlands, stattlichen Burgen und bunter Kultur.

So erleben Sie gleich die Schönste Schottlands – Edinburgh – mit ihrer Altstadt, dem imposanten Schloss und ihrer eleganten Neustadt.

Auch die Stadt Stirling mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern und der Burg Stirling Castle lädt Sie ein, und unweit davon steht der Besuch einer Whiskybrennerei an – natürlich mit Kostprobe.

Die werden Sie brauchen, um sich mutig dem Ungeheuer von Loch Ness zu stellen, das womöglich auftaucht.

Wenn nicht, genießen Sie einfach den herrlichen Blick von den Ruinen des Urquhart Castles über den See sowie die stolze Gebirgswelt, die das Glen Coe Tal umgibt.

Auch in Irland knöpfen wir uns zuerst die Hauptstadt vor. Die schillernde Metropole präsentiert sich mit farbenfrohen Türen und zahlreichen historischen Bauten.

Das berühmte Kilkenny Castle steht auf einer leichten Anhöhe oberhalb der Stadt Kilkenny. Quelle: PF / Tourism Ireland

Der Besuch der imposanten Klostersiedlung Clonmacnoise aus dem 6. Jahrhundert wird Sie ebenso beeindrucken wie unsere Ausflüge durch paradiesische Natur.

Sie besticht am Atlantik mit den atemberaubenden Cliffs of Moher, mit der Pflanzenpracht des Knockpatrick Garden und erst recht mit Irlands Traumstraße, dem Ring of Kerry.

Wenn man Sie am Ende fragt, ob Schottland oder Irland Ihr Favorit war, werden Sie sagen: beide!

Termine:

18. bis 29. Mai 2019

8. bis 19. Juni 2019

17. bis 28. Juli 2019

1. bis 12. August 2019

19. bis 30. August 2019

11. bis 22. September 2019