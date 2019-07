Diese besondere Silvesterreise bietet natürlich viel mehr als Knedl und Pivo. Zum Beispiel die Besichtigung der mittelalterlichen Stadt Prag mit ihren verwinkelten Gässchen, das romantische Schloss Hluboká, das als südböhmisches Wahrzeichen gilt, der gigantische Lipno-Stausee und Krumau, die Perle des Böhmerwaldes. Hier sollten Sie Ihre Augen vor allem nach oben wenden: die hölzernen Balkone und mittelalterlichen Fassaden der Altstadthäuser sind nicht nur sehenswert, sondern brachten der gesamten Stadt bereits 1992 den Titel UNESCO-Weltkulturerbe ein.

Vorrangig um Bier geht es auch am dritten Tag Ihrer Silvesterreise. Eine Fahrt nach Budweis steht auf dem Programm; selbstverständlich darf die Besichtigung der wohl berühmtesten Brauerei der Welt nicht fehlen. Beim Verkosten sollten Sie sich allerdings dieses Mal zurückhalten, denn schon am Abend steht die Silvesterfeier mit Essen, Live-Musik und Tanz in Ihrem 4-Sterne-Parkhotel auf dem Programm.

Ganz gemütlich geht es dann am Neujahrstag zurück in die Heimat.

Termin:

29. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020