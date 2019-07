Willkommen in Südtirol, dem mit einzigartiger kultureller, landschaftlicher und kulinarischer Vielfalt gesegneten Fleckchen Erde im Schatten von Alpen und Dolomiten. Schon Kaiserin Sisi war so angetan von dieser Region, dass Sie im Schloss Trauttmansdorff in Meran ihr Winterquartier bezog. Hier können auch Sie unter Palmen wandeln und dabei schneebedeckte Gipfel bewundern.

Das außergewöhnliche Klima und die mineralischen Böden lassen Spitzenweine gedeihen. Lernen Sie diese auf Ihrer Reise ebenso kennen wie die weltweit einzigartigen Erdpyramiden von Ritten, die über Jahrtausende von Regen geformt wurden. In den Tälern und Städten wie Bozen, Meran und der Provinz Trentino beherrscht mediterranes Lebensgefühl die Szenerie. Auf einer Dolomiten-Rundfahrt durch Cortina d’Ampezzo und beim Besuch der Seiser Alm erleben Sie alpines Flair in Reinkultur. Genießen Sie einen Cappuccino am Ufer des Gardasees und lassen Sie sich von der mittelalterlichen Schönheit Riva del Gardas bezaubern.

Termine:

4. bis 10. August 2019

1. bis 7. September 2019

23. bis 29. September 2019

7. bis 13. Oktober 2019

Weitere Termine finden Sie in unserem LVZ Reiseshop.