Trotz komfortabler Hotels und Busse ist das das Flair des Wilden Westens der USA Sie auf der ganzen Reise spürbar. Die Landschaften hier scheinen einem Westernfilm entsprungen zu sein – kein Wunder, dienten sie doch bereits unzählige Male als Filmkulisse. Der atemberaubende Grand Canyon steht ebenso auf dem Rundreiseprogramm, wie die „Route 66“, die Traumstraße aller Biker.

Natur pur gibt es in sieben der berühmtesten Nationalparks der USA zu entdecken, darunter auch der Yosemite, das Death Valley und der Joshua Tree Nationalpark. Ein Ereignis der ganz anderen Art ist ein Besuch in der Spielerstadt Las Vegas mitten in der Wüste Nevadas.

Und natürlich lernen die Reiseteilnehmer auch die kalifornischen Metropolen entlang der Pazifikküste wie Los Angeles, Santa Barbara, San Francisco oder San Diego und ihre Sehenswürdigkeiten kennen: Von Golden Gate Bridge über Fisherman’s Wharf mit Blick auf Alcatraz bis hin zu Hollywood und Beverly Hills.

Auf einen Blick 14 Tage Flugreise nach L. A. inkl. Haustürtransfer

12 Ü/F in Mittelklassehotels

Reisebegleitung

Höhepunkte: Stadtrundfahrten/-gänge in Los Angeles, San Francisco und San Diego; Orientierungsfahrt durch Santa Barbara; Aufenthalte: Monterey, Las Vegas, Monument Valley, Lake Powell, Palm Springs; Eintritte: u. a. Nationalparks Sequoia, Zion, Bryce Canyon und Grand Canyon, 17-Miles-Drive Termin 30.09.2020 - 13.10.2020 Preise pro Person Ab 3599 € im DZ

Ab 4404 € im EZ Ihr Reisevorteil Hawaii-Verlängerung zubuchbar

Flüge ab/an Leipzig Alle Angaben ohne Gewähr!

Veranstalter: SZ-Reisen GmbH Detaillierte Informationen zur Reise und zum Programm finden Sie hier.

