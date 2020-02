Bei Amsterdam denken viele Reisende auch an Coffeeshops, Gras und das berüchtigte Rotlichtviertel. Doch die Stadt hat genug von Exzessen und grölenden Männergruppen - und stellt strenge Regeln auf.

In Coffeeshops können Touristen in den Niederlanden legal Gras kaufen - in Amsterdam gelten aber strenge Regeln. Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn