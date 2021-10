Bach, Thomaner, Wave-Gotik-Treffen – Leipzig für Musikliebhaber

Eigentlich werden Kirchen eher aus religiösen oder architekturhistorischen Gründen besichtigt – nicht aber die Thomaskirche in Leipzig, denn sie zieht vor allem Musikfreunde aus aller Welt an. Seit 1212 hat das Bauwerk einiges erlebt – den Reformator Martin Luther, einen Luftangriff im Zweiten Weltkrieg – aber die Thomaner singen bis heute. Ihr wohl berühmtester Kantor war Johann Sebastian Bach, der hier von 1723 bis zu seinem Tod den Knabenchor leitete und dessen Gebeine seit 1950 im Chorraum der Kirche liegen.

Wo Musik ist, wird auch gefeiert – und das kann Leipzig nicht nur mit dem seit 1908 jährlich stattfindenden Bachfest zu Ehren des berühmten Thomaskantors, sondern auch mit moderneren Klängen auf dem Markt, in der Oper und vom international renommierten Gewandhaus-Orchester. Zu Pfingsten sieht Leipzig gerne mal schwarz, denn dann trifft sich die Szene zum Wave Gotik Treffen, dem weltweit größten Gothic-Festival. Mit dem Highfield findet eines der größten Musikfestivals Deutschlands direkt vor den Toren Leipzigs, am Störmthaler See, statt.

Für einen Städtetrip scheint Leipzig die Antwort auf (fast) alle Wünsche zu sein. Familienfreundliches Entertainment? Zoo Leipzig. Sport-Events auf höchstem Niveau? Noch viel mehr als RB Leipzig. Musikgenuss und Musikgeschichte? Bachstadt Leipzig. Kunst und Kultur? Klar, in der Heimat der Leipziger Schule. Wunderwerke der Architektur? Gründerzeithäuser im Waldstraßenviertel. Natur erleben und so richtig abschalten? Leipziger Neuseenland.

Tatsächlich hat die sächsische Metropole für vielfältige Interessen und jeden Reisenden einiges zu bieten. Wer Leipzig besucht, findet unzählige verschiedene Gesichter einer lebendigen Großstadt – eben ganz nach dem eigenen Blick.

Von Juliane Groh und Susanne Reinhardt