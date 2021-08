Das kosten die Corona-Tests in Europa für Touristen

Kehl

Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen nun bei der Einreise nachweisen können, dass sie negativ getestet, gegen Corona geimpft oder genesen sind. Das gilt unabhängig vom Verkehrsmittel. Die Testpflicht (PCR oder Antigen) für Reiserückkehrer bedeutet in der Praxis zusätzlichen Aufwand - und meist höhere Urlaubskosten.

Für Touristen ist der Corona-Test im europäischen Ausland nur in wenigen Ländern kostenlos, zeigt eine Übersicht des Europäischen Verbraucherzentrums (EVZ). Manchmal kostet sogar der Antigen-Test mehr als 100 Euro pro Person. Die Angaben zu den einzelnen Ländern stammen aus dem Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren. Oft handelt es sich um Preisspannen, manchmal fehlen konkrete Zahlen.

- Belgien: Touristen zahlen für normale PCR-Tests maximal 55 Euro, für einen Expresstest sind es bis zu 120 Euro. Ebenfalls maximal 120 Euro kosten Antigen-Tests. Allerdings werden diese Tests meist günstiger angeboten, am Flughafen in Brüssel für 55 Euro.

- Bulgarien: Touristen zahlen im Schnitt zwischen 50 und 60 Euro.

- Dänemark: Corona-Tests sind auch für Ausländer kostenlos.

- Finnland: Am Flughafen in Helsinki kosten Antigen-Schnelltests 179 Euro. Bei zwei bis vier Personen werden 149 Euro pro Person verlangt, bei fünf Personen oder mehr 135 Euro. Der PCR-Test kostet am Flughafen 265 Euro, der PCR-Schnelltest 300 Euro. In der Nähe des Flughafens bieten private Dienstleister kostenpflichtige Tests an. Auch dort sind die Corona-Tests alles andere als preiswert.

- Frankreich: Touristen zahlen 43,89 Euro für einen PCR-Test und 25 Euro für einen Antigen-Test.

- Griechenland: Antigen-Tests kosten im Durchschnitt zwischen 15 und 40 Euro, PCR-Tests zwischen 40 und 70 Euro.

- Irland: Hier nennt das EVZ keinen Kostenrahmen, Corona-Tests müssen von Reisenden aber ebenfalls bezahlt werden.

- Island: Die Tests für Touristen sind nur bei der Ankunft kostenlos. Wer das Land verlässt, zahlt etwa 96 Euro.

- Italien: Die einzelnen Regionen legen die Preise fest. Ein Antigen-Test kostet zwischen 20 und 50 Euro, ein PCR-Test zwischen 50 und 120 Euro.

- Kroatien: Ein PCR-Test kostet 65 Euro, ein Antigen-Test 20 Euro.

- Lettland: Am Flughafen Riga kostet der PCR-Test je nach Art des Tests 25 oder 37 Euro. Antigen-Tests liegen bei 24 Euro. Die Kosten in Testzentren außerhalb des Flughafens belaufen sich auf 35 bis 80 Euro.

- Litauen: PCR-Tests kosten 75 Euro, Antigen-Tests 35 Euro.

- Luxemburg: Die Preise hängen vom Labor ab. Am Flughafen zahlen Reisende für den Antigen-Test 79 Euro und für den PCR-Test 119 Euro. Der Express-PCR-Test schlägt mit 169 Euro zu Buche.

- Malta: Antigen-Tests gibt es am internationalen Flughafen für 35 bis 40 Euro. Ein Termin muss vorab vereinbart werden.

- Niederlande: Kostenlose Tests gibt es derzeit auch für Touristen.

- Norwegen: Wer als Flugpassagier im Land ankommt, kann sich kostenlos testen lassen. Ansonsten müssen Touristen für Tests bezahlen. Das EVZ nennt keine Preise.

- Österreich: Antigen-Tests in sogenannten Teststraßen und Apotheken sind auch für Touristen kostenlos. PCR-Tests auf freiwilliger Basis müssen aus eigener Tasche bezahlt werden. Am Flughafen Wien kostet ein solcher Test 69 Euro. Der Antigen-Test liegt dort bei 25 Euro.

- Polen: Am Flughafen in Warschau kostet ein PCR-Test rund 53 Euro. Außerhalb des Airports sind die Preise für Tests günstiger.

- Portugal: Die Preise schwanken je nach Labor und Klinik. Im Durchschnitt liegen sie bei 25 bis 40 Euro für den Antigen-Test und 100 bis 120 Euro für den PCR-Test.

- Rumänien: PCR-Tests kosten zwischen 38 und 50 Euro, Antigen-Tests zwischen 10 und 15 Euro. Am Flughafen wird es teurer.

- Schweden: Antigen-Tests gibt es zum Beispiel in Apotheken, Preise nennt das EVZ allerdings nicht.

- Slowakei: Antigen-Tests kosten etwa 15 Euro, PCR-Tests zwischen 50 und 80 Euro.

- Slowenien: Die Preise variieren laut EVZ stark.

- Spanien: Ein Antigen-Test kostet im Schnitt knapp 50 Euro, ein PCR-Test häufig unter 100 Euro. Die Fluggesellschaft Vueling bietet Antigen-Tests für 35 Euro und PCR-Tests für 85 Euro.

- Tschechien: Das tschechische Gesundheitsministerium hat Höchstpreise für Corona-Tests festgelegt: Antigen-Tests kosten umgerechnet maximal 7,81 Euro, PCR-Tests 23,99 Euro. Für die Entnahme der Probe fallen noch einmal rund 7,85 Euro an.

- Ungarn: Der gesetzlich festgelegte Höchstpreis für einen PCR-Test beträgt umgerechnet etwa 55 Euro. Antigen-Tests werden für rund 25 Euro bis knapp 41 Euro angeboten.

- Zypern: In den vom Gesundheitsministerium benannten Labors darf der PCR-Test nicht mehr 50 Euro und der Antigen-Test nicht mehr als 20 Euro kosten.

Die Angaben des EVZ erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Über die Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes sollten sich Urlauber immer auch beim Auswärtigen Amt informieren.

