Nach Umbau: Sole-Therme Bad Harzburg öffnet wieder

Bad Harzburg

Nach rund zweijähriger Modernisierung öffnet die Sole-Therme Bad Harzburg an diesem Mittwoch (13. April) wieder ihre Türen für Badegäste. Laut dem Wirtschaftsministerium Niedersachsen bietet der Neubau Platz für verschiedenste therapeutische Anwendungen und Wellness-Angebote mit kosmetischen Dienstleistungen.

Die Therme soll ein gesundheitstouristisches Zentrum für die gesamte Harz-Region werden. Insgesamt stehen neun Saunen zur Verfügung. Die Sole-Therme mit ihren Innen- und Außenbecken zählte nach eigenen Angaben schon vor dem Umbau rund 180.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr.

In das Projekt investierte die Kur-, Tourismus und Wirtschaftsbetriebe GmbH Bad Harzburg insgesamt mehr als fünf Millionen Euro. 2,2 Millionen Euro werden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Programms Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) finanziert.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte am Montag: "Eine Investition in den Gesundheitstourismus ist gerade in diesen schwierigen Pandemie-Zeiten, deren Auswirkungen noch deutlich zu spüren sind, der folgerichtige Schritt, um den Standort Bad Harzburg zukunftssicher zu machen."

dpa