Istanbul

Die türkische Airline Atlas Global hat all ihre Flüge vorerst eingestellt. Der Luftverkehr werde ab sofort bis 21. Dezember ausgesetzt, teilte die Fluggesellschaft mit.

Man sei in eine "neuen Phase der Restrukturierung" eingetreten, hieß es vage. Informationen zu Rückerstattungen für Ticketkosten und anderen Fragen würden am 16. Dezember im Internet veröffentlicht. Kunden können sich auch per Mail an das Unternehmen richten. Betroffen sind auch Verbindungen nach Deutschland.

Auf der Webseite begründet das Unternehmen, das nach eigenen Angaben 25 Flugzeuge besitzt, die Entscheidung nicht weiter. Türkischen Medienberichten zufolge macht die Firma unter anderem einen Anstieg der Kosten und den Verfall der türkischen Lira verantwortlich. Aus dem Transportministerium hieß es der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge, man werde beobachten, ob die Firma den Kunden das Geld für Tickets zurückerstatte.

dpa