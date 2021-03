Von Beuys bis Beach-Feeling: Neues aus der Reisewelt

Mit dem Rad auf den Spuren von Joseph Beuys

Düsseldorf (dpa/tmn) - Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys können Kunstinteressierte jetzt auf den Spuren des großen Künstlers radeln: Eine neue Route im Westen von Nordrhein-Westfalen verbindet wichtige Stätten seines Lebens. Durch die rund 300 Kilometer langen Strecke "Beuys & Bike" werden Orte vom Niederrhein über Düsseldorf bis Leverkusen verbunden, die an den 1921 geborenen und 1986 gestorbenen Künstler erinnern, teilte Tourismus NRW mit. Stationen sind etwa Beuys' Geburtshaus in Krefeld, sein erstes Atelier im Kurhaus Kleve sowie Museen mit wichtigen Beuys-Werken wie das Schloss Moyland.

Altes IGA-Gelände: Neuer Wasserpark in Rostock

Rostock (dpa/tmn) - Auf der Warnow in Rostock soll Mitte Mai ein neuer Wasserpark eröffnen. Zur Ausstattung gehören eine Sechs-Mast- und eine Zwei-Mast-Anlage zum Wasserskifahren und Wakeboarden, eine Standup-Paddling-Station, eine Rutsche, ein Hochseilgarten im Wasser und ein Aquapark, wie der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern mitteilt. Von 2022 an soll eine gastronomische Einrichtung auf dem anliegenden Steg entstehen. Die Anlage liegt auf dem Gelände des IGA-Parks, auf dem 2003 die Internationale Gartenschau stattfand.

Kreuzfahrten: Costa will im Mai mit zwei Schiffen starten

Genua (dpa/tmn) - Die Reederei Costa will demnächst mit zwei Schiffen wieder Kreuzfahrten anbieten. Am 1. Mai soll die "Costa Smeralda" wieder in See stechen und entlang einer siebentägigen Route mehrere italienische Häfen ansteuern, kündigte die Reederei an. Vom 12. Juni an sind dann einwöchige Reisen im westlichen Mittelmeer geplant, die auch nach Barcelona, Mallorca und Marseille führen sollen. Vom 16. Mai an geht zudem die "Costa Luminosa" auf einwöchigen Kreuzfahrten ab/bis Triest nach Kroatien und Griechenland. Alle anderen ursprünglich bis Ende Mai geplanten Costa-Seereisen sind abgesagt.

