Das diesjährige Museumsfest des Naturkundemuseum Leipzig steht ganz im Zeichen des sächsischen Forschungsreisenden Eduard Friedrich Poeppig (1798-1868). Der Leipziger Zoologe, Botaniker und Geograph ist vor allem für seine detaillierten Reisebeschreibungen und Forschungstätigkeiten während seiner langjährigen Reisen insbesondere durch Südamerika bekannt. Im Rahmen des Festes blickt das Museum mit seinen Gästen zurück ins 19. Jahrhundert und taucht ein in eine Welt voller Abenteuer und Entbehrungen, voller Neuentdeckungen und Unvorhergesehenem.

Während die Kleinen in die Fußstapfen Poeppigs schlüpfen, um faszinierende Tier- und Pflanzenwelten zu entdecken, erfahren die Großen, welchen Strapazen der Forscher während seiner Reisen ausgesetzt war und welche Glücksmomente er erleben durfte. Neben diesen speziellen Kinder- und Erwachsenenführungen gibt es auch eine Kreativstation. Dort können die Besucher ihr eigenes Reisetagebuch binden und mit der Technik des Naturdruckes die ersten Seiten füllen. Im Außenbereich des Museums wird zudem eine neue Installation in Gestalt einer verlassenen Forschungsstation bespielt. Der würfelförmige Kubus ist Teil der Veranstaltungsreihe „Expedition 4x6“, die am 6. September 2019 um 18 Uhr als Kooperationsprojekt mit der Schaubühne Lindenfels offiziell eröffnet.

Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher von 10 bis 16 Uhr ein buntes Programm:

Kinderführung: Auf Forschungsreise

Wann? 11 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr

Wo? Kubus im Außengelände (bei Regen im Foyer)

Für wen? Ab fünf Jahren, maximal 20 Personen

Gemeinsam treten die Kinder in die Fußstapfen von E. F. Poeppig und werden selbst zu Forschern, die jede Menge knifflige Aufgaben und Rätsel lösen müssen. Dabei entdecken sie die Tier- und Pflanzenwelt anderer Kontinente und erfahren, welche Persönlichkeiten deren Geheimnisse zuerst erforscht haben.

Erwachsenenführung: Work & Travel im 19. Jahrhundert

Wann? 13:30 und 15:30 Uhr

Wo? Kubus im Außengelände (bei Regen im Foyer)

Für wen? Ab 14 Jahren, maximal 20 Personen

E. F. Poeppig musste seine Forschungsreisen regelmäßig unterbrechen, um als Lehrer oder Arzt zu arbeiten und so wieder an Geld zu kommen. Wie er seine Expeditionen sonst noch finanzierte und was ihm alles widerfuhr, erfahrt ihr beim gemeinsamen Ausstellungsrundgang.

Kreativwerkstatt: Reisetagebuch binden & gestalten

Wann? 10:00-16:00 Uhr

Wo? Raum 4

Für wen? Keine Beschränkungen

Ohne seine Notizen und Aufzeichnungen wüssten wir wenig über E. F. Poeppigs Reisen und Entdeckungen. In der Kreativwerkstatt können die Besucher ihr eigenes Reise- und Forschungstagebuch aus hundert Jahre altem Papier binden und die ersten Seiten mit Naturdrucken verschiedener Pflanzen füllen.

Live-Performance: Forscheralltag

Wann? 10:00, 11:00 und 15:00 Uhr

Wo? Kubus im Außengelände

Für wen? Keine Beschränkungen

Museumsfest im Naturkundemuseum Sonntag, 01. September 2019

10 bis 16 Uhr Eintritt frei Naturkundemuseum Leipzig

Lortzingstraße 3

04105 Leipzig www.naturkundemuseum.leipzig.de

Das Museumsfest des Naturkundemuseums Leipzig findet jedes Jahr am ersten Sonntag im September statt.