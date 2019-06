Leipzig

Das Pfingstwochenende soll freundlich werden. Dazu wird auch das Stadtfest beitragen, das am Freitag beginnt. „Die Illuminationsshow auf dem Markt wird sicherlich der Höhepunkt unseres diesjährigen Stadtfestes sein“, sagt Bernd Hochmuth, dessen Agentur die größte Open-Air-Veranstaltung der Region im Auftrag der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH organisiert. „Das möchte ich gern mit unterschiedlichen Künstlern ausbauen.“ Wie berichtet, werden an drei Abenden gegen 23 Uhr die Gebäude an der Nordseite des Marktes zwischen Hainstraße und Katharinenstraße mit einer Illumination versehen. Lichtdesigner Bernd E. Gengelbach wird Videosequenzen ultrahochauflösend an die Wände projizieren, auch Studenten der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) steuern eine eigene Show aus Video und Musik bei. „Mein Leipzig lob’ ich mir“, heißt es darin. Dabei plädieren die jungen Leute für Weltoffenheit.

Show auf vier großen Bühnen

Bis Sonntag gibt es auf vier großen Bühnen auf dem Markt, auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, auf dem Augustusplatz sowie auf der Irischen Bühne auf dem Nikolaikirchhof über 150 Stunden Live-Programm. Stargast ist Gil Ofarim, der am Sonntagabend auf dem Markt auftritt. Den Auftakt bestreitet am Freitagabend nach den Leipziger Jungs von Flynn (18 Uhr) der britische Newcomer Tom Gregory.

Four Roses spielen am Sonntagabend (21.30 Uhr) auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Quelle: André Kempner

Neu organisiert wird der Biergarten auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, damit sich Bühne (darunter The Firebirds, Karat-Tribute Band, Karussell, Groenland mit Grönemeyer-Songs) und Schausteller nicht stören. Die jüngsten Besucher erwarten wieder die Toggo-Tour sowie Belantis on Tour mit vielen Mitmachaktionen. Am Freitagabend verwandelt sich der Augustusplatz in eine große Open Air Disco, am Sonntag regiert dort der Sport. Der Sporttag startet um 12 Uhr mit einem bunten Bühnenprogramm zahlreicher Vereine, darunter der Kampfkunstschule Yushinkan und der Leipzig Lions. Die Ringer um Anastasia Blayvas tragen einen Showkampf aus. Das Moderatoren-Duo Stefanie Blochwitz und Roman Knoblauch wird sogar ein Battle im Sumoringen vorführen. Katharina Baum, Geschäftsführerin der Olympiasport Leipzig GmbH: „Außerdem zeigen wir, was Leipzig in Sachen Sport zu bieten hat. Sowohl Breiten- als auch Spitzensport werden im Herzen der Stadt in Szene gesetzt.“ Zum Mitmachen stehen für die kleinen und großen Besucher ein neuer olympischer Parcours mit der Sportstation, Bogenschießen, Rollstuhlbasketball-Zielwurf sowie Tischtennis bereit.

Gottesdienst erst am Montag

Der traditionelle ökumenische Gottesdienst findet erst nach dem eigentlichen Ende des Stadtfest am Montag auf dem Augustusplatz statt. Einige Stände, etwa für Kinder, bleiben dort ebenso wie auf dem Nikolaikirchhof noch offen. Der Eintritt ist wie immer frei.

Das komplette Programm steht unter https://www.leipzigerstadtfest.de

Von Mathias Orbeck