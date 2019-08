Zwischen den Etagen des Museums bewegt sich ein Raum. In ihm ergeben sich unterschiedliche Situationen, verbunden mit den Menschen und Objekten, die sich von ihm mitbewegen lassen. In der Ausstellungsreihe SEILAKT I–VI gehen sechs künstlerische Positionen auf den schwebenden Raum ein und definieren ihn für die kommenden zwei Jahre jeweils neu. Eine Kooperation mit den Klassen Intermedia und Bildende Kunst der Fachrichtung Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Das Projekt wird betreut von Angelika Waniek (HGB) und Katrin Klietsch (MdbK).

Den Auftakt macht:

SEILAKT I: MAZEN KHADDAJ. THE LAUNDRY ROOM

12. Juli bis 3. November 2019

Mit THE LAUNDRY ROOM führt Mazen Khaddaj die BesucherInnen auf eine Reise durch sein Bewusstsein – von Erfahrungen zu Gedankensträngen, zu Bildern, zu schwarzen Flecken auf weißem Stoff. Die Verbindung aus Installationen und Video-Performances veranschaulicht Khaddajs Erforschung des eigenen Bewusstseins, das von einem Zustand zum anderen wandert.

Weitere Künstler der Ausstellungsreihe sind:

SEILAKT II: Fumi Kato

SEILAKT III: Jens Martin Triebel

SEILAKT IV: Tina Mamczur

SEILAKT V: Sten Jacolis & Linus Bonduelle

SEILAKT VI: Bernhard Bormann

Zum Thema