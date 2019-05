Leipzig

Am Sonntag treten rund 2000 Läuferinnen beim 10. Leipziger Volksbank Frauenlauf an. Unter dem Motto „Frauen für Frauen“ gehen sie um 9 Uhr auf der Anton-Bruckner-Allee an den Start. Dort befindet sich auch das Ziel.

Die Strecke verläuft im und um den Clara-Zetkin-Park. Damit verbunden sind mehrere Verkehrseinschränkungen. Für den Aufbau des Start- und Zielbereichs in Höhe des Betriebssportvereins BSV AOK besteht bereits ab Samstag, 20 Uhr absolutes Halteverbot. Das teilte das Leipziger Ordnungsamt am Donnerstag mit.

Ab Sonntag, 6 Uhr gilt auch auf der Laufstrecke in der Ferdinand-Lassalle-Straße absolutes Halteverbot. Die eingesetzten Kräfte vor Ort würden alles tun, um die Einschränkungen zu minimieren, so das Amt.

von CN