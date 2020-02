Halle/Leipzig

„ Vielfalt erleben“ heißt es am 9. Mai in Halle und Leipzig: Zum zwölften Mal bitten beide Städte zur gemeinsamen Museumsnacht und locken mit mehr als 500 Veranstaltungen. Von 18 bis 24 Uhr können Besucher 80 verschiedene Museen, Galerien und Ausstellungsräume besichtigen und in andere Welten eintauchen.

Drei Leipziger Einrichtungen wollen nach einer Pause wieder an der gemeinsamen Museumsnacht mit Halle teilnehmen. Laut einer Sprecherin des Veranstalters sind das Museum für Druckkunst, das Regenwaldmuseum Phyllodrom und die Geologisch-Paläontologische Sammlung erneut vertreten. Zuvor hatten sie ihre Teilnahme ausgesetzt.

Tickets ab dem 9. April

Wie die Stadt Leipzig am Mittwoch mitteilte, können Tickets ab dem 9. April bei allen Vorverkaufsstellen erworben werden. Der Preis beträgt zehn Euro, ermäßigt acht beziehungsweise fünf Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Museumsnächte in Leipzig und Halle erfreuen sich seit jeher großer Beliebtheit und ziehen zahlreiche Besucher an. Im vergangenen Jahr zählten die Museen in beiden Städten rund 25.000 Besucher. In Leipzig bildeten sich insbesondere vor dem Naturkundemuseum und bei der Yoko-Ono-Ausstellung Besucherschlangen.

