Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokio plaudern am 25. Februar in der LVZ-Kuppel bekannte Leipziger Sportler über ihre größten Erfolge. Mit dabei unter anderem: Triathletin Caroline Pohle, Para-Athlet Martin Schulz und der ehemalige Radprofi Jens Lehmann. Hier Tickets gewinnen!