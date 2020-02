Leipzig

Von der Ostsee bis zum Thüringer Wald – Deutschland wird als Reiseziel immer beliebter. Um den perfekten Urlaub zu finden, muss es nicht immer eine Reise in die Ferne sein. Das bewiesen die rund 30 überwiegend regionale Anbieter aus der Tourismus-Branche, die am Freitag und Sonnabend im Untergeschoss der Promenaden Hauptbahnhof ihre Angebote präsentierten.

Neben den Angeboten gab es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Zur Galerie Wohin soll der nächste Urlaub gehen? Inspirationen gab es zahlreich am 7. und 8. Februar 2020 in den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig. Fotos hier!

Viele Besucher beteiligten sich am Gewinnspiel, bei dem attraktive Preise zu gewinnen waren; darunter Gesundheitstage an der Müritz sowie Kurz-Urlaube in der Fränkischen Schweiz und auf der Insel Poel. Die Gewinner werden in den nächsten Tagen schriftlich benachrichtigt.

Mehr Infos! LVZ-Reisemarkt 2020 in den PROMENADEN Hauptbahnhof 7. und 8. Februar 2020 geöffnet täglich 10 bis 20 Uhr Zur Übersicht mit allen Ausstellern!

Von red.