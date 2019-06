Leipzig

Das Leipziger Stasi-Unterlagen-Archiv lädt anlässlich des Wave-Gotik-Treffens am 8. Juni 2019 (Samstag) zum Tag der offenen Tür. Zu sehen ist von 12 bis 19 Uhr die Ausstellung "Gruftis, Punks und Co. Alternative Jugend im Visier der Stasi".

Gruftis“ wie auch andere alternative Szenen wurden aufgrund ihres Aussehens durch die Stasi beobachtet und in einer Sonderkartei der „negativ-dekadenten Jugendlichen“ erfasst. Bis 1989 zählte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) mehr als 600 Anhänger, viele in Ost-Berlin, aber auch in den Bezirken Dresden, Halle, Karl-Marx-Stadt, Leipzig. Die Ausstellung zeigt Fotos und Dokumente, die der Staatssicherheitsdienst zu den einzelnen Subkulturen angelegt hat. Dazu gibt es Streifzüge durch das Haus und den englischen Dokumentarfilm „The Burning Wall“ über Aufstieg und Untergang der DDR. Der Eintritt ist frei!

Sehen und gesehen werden

Ebenfalls am Samstag gastiert die SteamPunk-Fangemeinde im Deutschen Kleingärtnermuseum Leipzig, um dort im Ambiente der Schrebergartenanlage zu picknicken. Neben der historischen Gartenanlage, der weiträumigen Wiese, dem Kleingärtnermuseum gibt es in den anliegenden Gärten viel Historisches zu entdecken. Zwischen 14 und 18 Uhr lädt ein vielfältiges Programm zum Schauen, Lauschen und Flanieren ein: unter anderem mit Livemusik, verschiedenen Verkaufsständen, und Rundgängen durch Museum. Der Eintritt ist frei.

Auch das Ägyptische Museum "Georg Steindorff" der Universität Leipzig richtet sich mit Sonderführungen auf die WGT-Besucher ein. Am Samstag und Sonntag beleuchten Museumsdirektor Dietrich Raue und Lara Galow das Leben im Diesseits und im Jenseits im alten Ägypten. Eine Führung in englischer Sprache bietet das Museum am Sonntag, 15.30 Uhr, unter dem Titel Life and Death in Ancient Egypt an. Eintritt an allen Festivaltagen und Teilnahme an den genannten Führungen ist mit Festivalbändchen frei.

"Grassi goes Gotik" am langen Pfingstwochenende

Anlässlich des Wave-Gotik-Treffens erhalten Besucher mit Festivalbändchen vom 7. bis 10. Juni 2019 freien Eintritt in allen drei Museen im Grassi.

Das Museum für Angewandte Kunst Leipzig lädt zudem am Freitag um 13 Uhr sowie am Sonntag um 16.30 Uhr zur Führung „Ich kann Dich gut riechen! – Duft und Parfüm von der Antike bis zum 19. Jahrhundert“. Zusätzlich zeigt am Freitag und am Samstag die Werkakademie Leipzig Exponate und Arbeitsergebnisse der Ausbildungsrichtungen Maskenbild und Maßschneider mit Schwerpunkt Modedesign und Kostümgestaltung. Präsentiert werden dabei authentische-historische sowie zeitgenössisch-experimentelle Arbeiten der dreijährigen Ausbildung.

Das Museum für Völkerkunde geht täglich in mehreren Führungen unter dem Titel „Pimp me up!“ dem Thema Bodymodifikation auf den Grund und zusätzlich in der Führung „Schützende Begleiter*innen!“ auf die Suche nach Talismanen und Amuletten (ebenfalls mehrere Termine).

Im Museum für Musikinstrumente Leipzig heißt es am Sonntag, 12 und 14 Uhr: „Adieu fair isle“. In diesem Rundgang wird das Grassi Museum für Musikinstrumente musikalisch erkundet.

Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig lädt am Pfingstsonntag zur Führung: „Leipzig in Schwarz-Weiß“ durch die Ausstellung „Sighard Gille - Camera Obscura“.

Freien Eintritt erhalten die WGT-Besucher zudem im Museum der bildenden Künste Leipzig, im Museum für Druckkunst Leipzig sowie im Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz.

Von red.