Leipzig

Als Körpertherapeutin und Pantereipraktikerin muss Meike Weber Menschen berühren können. In Zeiten von Corona, verläuft eine Sitzung ausschließlich über den Bildschirm ab. Dennoch könnte ihre Praktik gerade jetzt eine Stütze sein.

Stress, emotionale Schmerzen und Sorgen: Wer seinen Körper beobachtet, bemerkt, dass mentale Belastung Auswirkungen auf die Physis haben. Die Schultern werden hart, man fühlt sich verspannt und atmet flacher,kürzer und weniger.

„Körper und Geist gehören zusammen“

Bei jedem ist das anders. Meike Weber geht in ihren Sitzungen individuell auf ihr Gegenüber ein und erkundet gemeinsam mit ihren Patienten, wie sich Atmung und Berührung sowohl physisch als auch psychisch anfühlen. „Körper und Geist gehören zusammen“, sagt sie. Zunächst spricht sie mit ihren Klienten. Was treibt diese um? Welche Schmerzen löst das im Körper aus? Bei erhöhtem Stress kann sich der Körper beispielsweise jedes Mal verspannen. „Muster können wir im Körper aufspüren“, erklärt die 28-Jährige.

Normalerweise berührt Meike Weber ihre Patienten. In den Online-Sitzungen leitet sie sie an. Quelle: privat

Leichter Druck, wie bei einer Massage

Richtiges Atmen, während sie Muskeln, Knochen oder nur das Gewebe am Körper berührt, ist ein Aspekt der Therapie. Manchmal übt sie dabei einen leichten Druck wie bei der Massage aus. „Dadurch löst sich etwas und Energie wird frei“, so die Körpertherapeutin.

Bevor sie sich letztes Jahr im Dezember selbstständig gemacht hat, war sie Sozialarbeiterin. Sie hatte viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, allerdings habe ihr in dem rein beratendem Bereich etwas gefehlt.

Anleitung über Bildschirm

So machte die 28-Jährige eine Ausbildung in Panterei Approach in Berlin. Dabei hat sie gelernt, wie sie ihren Patienten helfen kann, um Hindernisse zu überwinden und neue Energie zu schöpfen. „Ich bin noch im Aufbau und war die ganze Zeit damit beschäftigt, bekannter zu werden“, erzählt sie.

Über den Bildschirm gibt sie Anleitung, wie sich ihre Klienten selbst berühren können, richtig atmen und welche körperlichen Übungen zur Besserung verhelfen. Das Erlernte können die Klienten in ihren Alltag mit hinein nehmen. „Das Ziel ist es, dass sich längerfristig etwas verändert“, so Weber.

Für andere da sein

Eigentlich sei sie ein Onlinemuffel, wie sie es selbst beschreibt. „Ich bin richtig überrascht, wie gut die Sessions online funktionieren“, erzählt sie. Eine Session kostet 40 bis 60 Euro.

Gerade jetzt, wo sich die Menschen mit Sorgen der Coronakrise herumschlagen, möchte sie eine Stütze sein. „Mein Wunsch ist es“, so die Körpertherapeutin, „in dieser Zeit für andere da sein und ihnen helfen zu können“.

Eine Online-Sitzung kann über die Telefonnummer 0178 4576011 oder per E-Mail kontakt@meikeweber.de vereinbart werden.

Von Nicole Grziwa