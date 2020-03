Leipzig

Ob Gutscheine oder Lieferdienste: Einzelhändler sind während der Coronakrise auf Unterstützung ihrer Kunden angewiesen. In der LVZ-Aktion „Wir stehen zusammen“ können sich Gastronomen, Händler und Selbstständige eintragen, um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Auch der Blumenladen Lorenz trug sich in das Online-Formular ein. Sie bieten Gutscheine an, um weiterhin Freude in jedes Haus zu bringen.

„Es ist sehr, sehr schwierig“, sagt Sandra Lorenz. Sie ist Inhaberin von drei Blumenläden in Leipzig, die sie zusammen mit ihrem Mann Frank führt. Am 19. März kam noch frische Ware bei „Blumen Lorenz“ in den drei Läden in Stötteritz, Grünau und Schönefeld an. „Wir haben versucht alles weg zu bekommen, indem wir 50 Prozent Rabatt auf die ganze Ware gegeben haben, was schon weitaus unter dem Verkaufswert liegt“, erzählt Frank Lorenz.

Blumen im Wert von 9000 Euro im Müll

Ab dem nächsten Tag waren alle Läden geschlossen. Das Ehepaar musste letztendlich Blumen im Wert von 9000 Euro wegwerfen. Lebendige Ware, die nicht lange haltbar ist und mit Bedacht von ihnen ausgewählt wurde. Seitdem sind sie und ihre neun Mitarbeiterinnen zuhause. „Wir wollen so lange es geht Löhne bezahlen und nicht in die Kurzarbeit gehen müssen“, erklärt Frank Lorenz. Der Lohn eines Floristen sei ohnehin schon nicht hoch, würden sie Kurzarbeit beantragen, wären es nicht mal 600 Euro, die die Floristinnen verdienten.

Sie können ihnen noch nicht sagen, wie es weitergeht. „Das ist es, was uns am meisten wehtut“, sagen sie. Die Frauen stünden immer mit ihrer Kreativität im Laden, sie beraten und sind für die Kunden da.

Schwierigkeiten auch nach der Krise

Jetzt schlägt sich das Paar damit herum die Kosten so gut es geht zu senken. Von Telefonrechnung, über Versicherungen, bishin zur Miete: Alles muss trotz der Schließung bezahlt werden. „Unser Vermieter ist der einzige, der nicht kulant ist“, was bei Frank Lorenz völliges Unverständnis hervorruft. Jeden treffe die Krise, deshalb sollten in seinen Augen auch Vermieter auf ihre Mieter zugehen. „Gewerbemiete ist nicht das Gleiche, wie eine normale Mietwohnung“, erklärt er.

Schwierigkeiten, werden Sandra und Frank Lorenz vermutlich auch nach der Coronakrise haben. Ostern und Muttertag stehen vor der Tür, zwei Feiertage, die das Minus im Sommerloch tilgen, wenn nicht mehr so viele Menschen Blumen einkaufen. Wenn sie ihren Laden ad hoc wieder öffnen, dann sind sie zudem dazu gezwungen ihn von jetzt auf gleich mit frischen Blumen zu befüllen.

Freude in jedem Haus

„Vielleicht tut es gerade in dieser Zeit gut anderen eine Freude zu bereiten“, sagt Frank Lorenz. Das Paar verkauft weiterhin Gutscheine. Wenn es gut läuft, dann sind es zwei an einem Tag. Auch Gestecke liefern sie kontaktlos, was Kunden über Paypal bezahlen können.

„Es macht uns eine Freude, Menschen glücklich zu machen“, so Frank Lorenz. Daher laute das Motto von „Blumen Lorenz“ nach wie vor „Bringe Freude in jedes Haus“.

Gutscheine können über die Webseite www.blumen-lorenz.de bestellt werden.

Von Nicole Grziwa