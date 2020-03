Leipzig

Die Möglichkeiten sind vielseitig: Einige Restaurants verkaufen jetzt Gutscheine, die die Kunden in besseren Zeiten einlösen können. Andere haben kurzfristig einen Lieferservice auf die Beine gestellt, damit sie ihre Kunden weiter erreichen können. Andere sind einfach auf Spenden angewiesen, um jetzt nicht in den Konkurs zu rutschen.

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen, welche Geschäfte, Restaurants, Cafés, Einzelhändler, Freiberufler, etc. in Ihrem Stadtteil in Leipzig und in der Region jetzt Hilfe brauchen - und wie Sie diese leisten können.

Klicken Sie hier, um alle Einträge in einer Tabelle zu sehen!

Klicken Sie hier, wenn Sie Ihr Geschäft eintragen wollen

Was hat noch offen in Leipzig? Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus haben Restaurants und Cafés schließen müssen. Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen soll weiter möglich bleiben. Geschlossen bleiben auch alle Läden, wo Leute sich nahekommen, wie Friseure und Massagepraxen. Ärztinnen und Ärzte aber können weiter Menschen in ihren Praxen behandeln. Auch Supermärkte und andere wichtige Geschäfte bleiben offen.

