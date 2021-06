Das Open-Air-Autohaus öffnet seine Tore in Borna

Endlich. Endlich sind wieder Unternehmungen in größeren Gruppen möglich, Treffen mit Freunden und Kollegen, gibt es wieder Veranstaltungen. Eine davon ist der traditionelle Autofrühling, den die Leipziger Volkszeitung gemeinsam mit zahlreichen Autohäusern der Region auf die Beine stellt und in Anbetracht des Datums kurzerhand in Autosommer umbenannt hat. Noch im Juni ist es soweit, können Auto-Interessierte Probe sitzen, PS-Zahlen vergleichen, die Wahl zwischen praktisch und sportlich treffen, Gespräche über Motorleistungen und Verbrauch führen. Am 26. Juni lädt der Autosommer auf dem Marktplatz in Borna dazu ein, sich Neuheiten der Automobilbranche anzusehen.

Der Autosommer in Borna ist nun die perfekte Gelegenheit, nach einem neuen Gefährt Ausschau zu halten. Zumal Reisen in den vergangenen Monaten ohnehin kaum möglich waren und nun wieder die Lockerungen der Corona-Maßnahmen neue Unternehmungen möglich machen. Der Autosommer ist daher ein riesiges Open-Air-Autohaus. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Autohäuser sind vor Ort, um alle Fragen rund um Komfort, Antrieb und Facelift zu beantworten, um Probe sitzen zu lassen und Einblicke in die Kofferräume zu gewähren. Zu Gast auf dem Bornaer Markplatz sind außerdem Hörakustik Kufs, Wintec Autoglas, und um die Verpflegung der Besucher und Besucherinnen kümmert sich die Neukieritzscher Auszeit. Die LVZ bietet ein Gewinnspiel an.

Das Open-Air-Autohaus öffnet am 26. Juni seine Tore von 9 bis 15 Uhr. Der Frischemarkt zieht in bewährter Weise an diesem Tag wieder hinter das Rathaus um.