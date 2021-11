Leipzig

Ob in Europa, Asien oder Amerika: Mit atemberaubenden Auftritten begeistert der schnellste Magier der Welt seit mehr als zwei Jahrzehnten weltweit ein Millionenpublikum. In aufwendig choreographierten Shows vereint er verblüffende Spezialeffekte mit spektakulären Illusionen zu genialem Illusionstheater.

2019 erfüllt sich Hans Klok einen Lebenstraum und unterzeichnet einen Vertrag für ein zehnjähriges Engagement in Las Vegas. Damit kehrt er nach 2007 ein zweites Mal in die Welthauptstadt der Unterhaltung zurück. 2020 verleiht ihm die International Magicians Society mit dem Merlin Award den Oscar der Zauberkunst. Eine Ehrung, die den Erfolg seiner Vegas-Show eindrucksvoll unterstreicht. Kurze Zeit später beendet die Covid-19 Pandemie abrupt seinen Höhenflug am Strip. Hans Klok entschließt sich die Unterhaltungsmetropole zu verlassen und kehrt nach Europa zurück.

Unter dem Motto „Live from Las Vegas“ wird Hans Klok verblüffende Illusionen und die Highlights seiner sensationellen Vegas-Performance präsentieren. Ein Programm, das Jung und Alt von der ersten bis zur letzten Minute in Hochspannung versetzen wird und über das die Huffington Post schrieb: „Die spektakulärste Illusionsshow, die man sich vorstellen kann“.

Hans Klok – Live from Las Vegas

29. März 2022

20 Uhr, Quarterback Immobilien Arena Leipzig

Kartenvorverkauf: Tickets erhalten Sie im Internet unter www.ticketgalerie.de, in der Ticketgalerie Leipzig: LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, und Barthels Hof, Hainstraße 1, sowie in allen LVZ-Geschäftsstellen und über die gebührenfreie Tickethotline 0800 2181 050.

Von PR/LMG