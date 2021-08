Leipzig

2019 war ein Jahr besonderer Tina-Turner-Jubiläen: Im November feierte die Ausnahmekünstlerin ihren 80. Geburtstag und vor genau 35 Jahren erschien ihr über 20 Millionen Mal verkauftes und mit vier Grammys ausgezeichnetes Album „Private Dancer“ – der Start eines unglaublichen Comebacks und einer Weltkarriere.

Szenen eines turbulenten Lebens

Das Musical „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ schildert mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen das bewegte Leben der Rocklegende Tina Turner: Von den Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den Achtzigern bis Mitte der Neunzigerjahre. 2020 wurde "Simply The Best" bei den Reel Awards in Las Vegas als "Best Musical Tribute Show" ausgezeichnet

Verblüffend nah am Original: Dorothea Fletcher als Tina Turner

"Ich war schon immer von ihrer unglaublichen Energie und Bühnenpräsenz fasziniert", sagt Tina-Turner-Darstellerin Dorothea Fletcher. Inspiriert von der Ausnahmekünstlerin schafft sie es, ihr Idol perfekt zu imitieren. Coco gilt weltweit als eine der besten Doppelgängerinnen, weil ihre Performance so verblüffend nah am Original ist. Mit dem besonderen Timbre in der Stimme und einer energiegeladenen Performance bringt sie die „Queen of Rock“ zurück auf die Bühne.

„Simply The Best – Die Tina Turner Story“

6. Januar 2022 (verlegt vom 23. April 2021)

20 Uhr

Quarterback Immobilien Arena Leipzig

Kartenvorverkauf: Tickets erhalten Sie im Internet unter www.ticketgalerie.de, in der Ticketgalerie Leipzig: LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, und Barthels Hof, Hainstraße 1, sowie in allen LVZ-Geschäftsstellen und über die gebührenfreie Ticket-Hotline 0800 2181 050.

Quelle: LVZ

