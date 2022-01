Leipzig

Das Konzert in Leipzig wird von der Leipziger Volkszeitung präsentiert.

Peter Maffay musste seine Hallentournee aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschieben. Seinen Fans dankt der Musiker für die Treue und die Geduld und bittet gleichzeitig um Verständnis: "Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit allen Optionen beschäftigt, auch ob wir die geplanten Konzerte vielleicht endgültig absagen müssen. Aufgeben kommt aber für uns nicht in Frage, vor allem wegen der unglaublichen Loyalität unserer Fans, die uns nun seit zwei Jahren die Treue halten und fast ausnahmslos ihre Tickets behalten haben. Wir können es nicht erwarten, für sie endlich wieder zu spielen, sobald dies sicher wieder möglich ist. Das sind wir ihnen schuldig und dafür tun wir alles in unser Macht stehende."

Der Musiker, der während der Pandemie sein neues Album "So weit" veröffentlichte, kündigt an, mit einem leicht veränderten Konzept auf die Bühne zurückzukommen: "Mit neuen Songs im Gepäck wird die Tour ’22 im Zeichen von `So Weit´ stehen – genau zwei Jahre nachdem der Motor gestoppt wurde."

Peter Maffay und seine Band haben ein Rockalbum mit neuen Titeln eingespielt, denn obwohl Peter Maffay 2019 sein 50. Bühnenjubiläum und seinen 70. Geburtstag feierte, möchte er nichts wiederholen und nichts recyceln. „Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, sagt er.

Peter Maffay und Band

16. März 2020 --> verlegt auf 21. September 2021 --> verlegt auf 9. März 2022 --> verlegt auf 22. August 2022

20 Uhr, Quarterback Immobilien Arena Leipzig

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Kartenvorverkauf: Tickets erhalten Sie im Internet unter www.ticketgalerie.de, in der Ticketgalerie Leipzig: LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, und Barthels Hof, Hainstraße 1, sowie in allen LVZ-Geschäftsstellen und über die gebührenfreie TicketHotline 0800 2181 050.

PM/LMG