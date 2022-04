Leipzig

Er ist weltberühmt und dennoch ein Mysterium – Banksy, der in Bristol geborene und bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler, der dafür bekannt ist, die Grenzen des Kunstmarktes in Frage zu stellen und der mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore sorgt.

Seit der Weltpremiere im März 2021 in München haben inzwischen mehr als 350.000 Gäste die Ausstellung über den Ausnahmekünstler in zahlreichen Städten in Deutschland und Österreich gesehen und machen sie damit zur publikumsstärksten und erfolgreichsten Schau über den Street-Art-Superstar weltweit.

Banksys berühmtes Herzballon-Mädchen wurde vor den Augen der Welt geschreddert, dann erneut – für eine Rekordsumme – versteigert. Quelle: Dominik Gruss

„Wir wollen Kunst zum Erlebnis machen, für jedermann sichtbar und an einem Ort zusammengebracht“, sagt Musical-Produzent und Ausstellungsmacher Oliver Forster (COFO Entertainment).

Die Ausstellung, kuratiert von der aus England stammenden und in Berlin lebenden Kuratorin und Galeristin Virginia Jean, zeigt dabei eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas wurden eigens für diese Sonderschau ­reproduziert und zusammen­getragen. Die gezeigten Werke sind aufgrund seines anonymen Status nicht vom Künstler autorisiert.

The Mystery Of Banksy – A Genius Mind

20.Mai bis 4. September 2022 im Kunstkraftwerk Leipzig

AboVorteil: Abonnenten der LVZ und ihrer Regionalausgaben erhalten 15 Prozent Sofortrabatt auf den Kartengrundpreis beim Kauf in der Ticketgalerie Leipzig im Barthels Hof, Hainstraße 1, im LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19, in den LVZ-Shops und unter der kostenfreien Tickethotline 0800 2181050.

Von PR/LMG