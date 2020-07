Günstiger: Das David Bowie-Musical „Lazarus“ in Dresden erleben

Dresden

David Bowie gilt als einer der einflussreichsten Musiker der Rock- und Popmusik überhaupt – und auch kommerziell hat er mit 140 Millionen verkauften Tonträgern die absolute Spitze erreicht. Sein Musical „Lazarus“ gilt dabei als eine Art Retrospektive seines Schaffens.

Entlang von Liedern wie beispielsweise „Absolute Beginners“, „Heros“, „Life On Mars“ und „Changes“ erzählt er die tief berührende Geschichte von Thomas Newton, dem zerbrechlichen Außerirdischen in Menschengestalt, der auf der Erde reich, aber auch Opfer von Intrigen, medizinischen Experimenten und Verrat wurde. Deshalb möchte Thomas Newton zurück ins All, zurück auf seinen Stern.

Songs mit dem Thema Weltall ziehen sich wie ein roter Faden schon immer durch David Bowies Schaffen. Bowie gibt sich selbst und seinem Publikum mit seinem Musical einen Ausblick in die Unendlichkeit.

David Bowie konnte die Uraufführung seines Musicals im Dezember 2015 in New York noch miterleben. Die Produktion beinhaltet neben Tänzern, Sängern und Schauspielern auch eine große Band, die alle Titel live spielt. Die Dialoge sind auf Deutsch, die Titel werden im englischen Original gespielt.

