Günstiger: Karten für Festkonzert zum Beethoven-Jubiläum

Für viele ist Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) einer der berühmtesten Komponisten der Welt. In diesem Jahr wäre das Musikgenie 250 Jahre alt geworden.

Mit einem Festkonzert – mit zwei Sinfonien und dem Egmont-Monolog mit dem bekannten Leipziger Schauspieler Friedhelm Eberle als Ehrengast – würdigen die Leipziger Philharmoniker unter der Leitung von Maestro Michael Köhler am Samstag, den 7. November 2020 im großen Saal des Gewandhauses dem begnadeten Komponisten.

Auf dem Programm stehen die 7. Sinfonie in A-Dur und die 1. Sinfonie in C-Dur. Die Uraufführung der Sinfonie Nr. 7 war Beethovens größter Erfolg zu Lebzeiten – was nicht zuletzt an der im selben Konzert gespielten Schlachtensinfonie „Wellingtons Sieg“ lag. Mit der 1. Sinfonie begann Beethovens sinfonisches Schaffen, das zum Zentrum seines kompositorischen Werkes werden sollte.

Unter den gegebenen Hygiene-Regeln mit Abstand im Saal gibt es ein begrenztes Kartenkontingent. „Wir empfehlen den zeitigen Kartenkauf“, so die Philharmonie Leipzig.

