Günstiger: Karten für „Legenden der Pfeffermühle“

Zum 30. Male findet Deutschlands größtes internationales Kabarett- und Kleinkunstfestival, die Leipziger Lachmesse, statt. Vom 18. bis 25. Oktober 2020 sind mehr als 160 Künstler aus neun Ländern zu Gast auf Leipzigs Brettern, die die Welt bedeuten, und garantieren Kabarett, Comedy, Clownerie, Musik und Spaß vom Feinsten. Mehr als 100 Veranstaltungen insgesamt erwarten wieder ein aufgeschlossenes Publikum aus nah und fern in der Kabarett-Stadt Leipzig.

Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert zum Festivalauftakt am 18. Oktober 2020 in einer Talk-Runde „Legenden der Pfeffermühle“ – Mit dabei sind die erfolgreiche Theater-, Film- und TV-Schauspielerin Manon Straché, der älteste und noch aktive Kabarettist der Pfeffermühle Burkhard Damrau sowie der Meister der politisch-satirischen Unterhaltung Thomas Freitag. Moderiert wird die heitere Show in der Leipziger Pfeffermühle von Kabarettist Meigl Hoffmann.

Brettlheldinnen und Brettlhelden vierer Generationen haben zur Lachmesse in Leipzig über dreißig Jahre begeistert. Viele von ihnen waren für das eigenwillige Genre Kleinkunst auf ihre Weise prägend und so auch für die Lachmesse selbst. Die jungen Wilden vor drei Jahrzehnten gehören heute zu den Senioren, haben also viel zu erzählen. Grund genug drei Aktive einmal erzählen zu lassen.

An Fragen fehlt es nicht. Wie haben sie das Festival erlebt? Was würden sie davon gern vergessen? Was ist eine schöne Erinnerung geblieben? Alles mit Blick auf die besondere Art der unangepassten Unterhaltung von der das Festival wie auch die Großen und Kleinen des Genres leben.

Kronzeugen sind in der Pfeffermühle drei prominente Vertreter der Kleinkunst, eine zehn Jahre jünger als der andere.

Manon Straché. Quelle: Lachmesse e.V.

Manon Straché

ist gerade 60 geworden. Als Komödiantin ist sie eine Naturerscheinung. Das hat sie auch bei den Pfeffermüllern gezeigt wie auch in Film oder Fernsehen und den Boulevardbühnen der Republik. Alles nachzulesen in ihrem Buch „Leise jedoch kann ich nicht”.

Thomas Freitag Quelle: Pepijn Vlasman

Thomas Freitag

ist ein Mann mit Witz, Handwerk und Haltung seit 45 Jahren. In der Kabarettgeschichte hat er einen festen Platz. Die 70 als Altersangabe ist ebenso neu wie seine Autobiografie „Hinter uns die Zukunft”. Und die ist weit mehr als eine Nabelschau.

Burkhard Damrau. Quelle: PICTURE POINT

Burkhard Damrau

ist mit fast 80 Leipzigs ältester Mann auf dem Brettl. Für ihn ist jeder Part die Rolle seines Lebens. Bei ihm geht es immer ums Ganze, im Kabarett, bei seiner Bühnenversion vom „Ekel Alfred“ wie auch im Kammerspiel „Verdammte Herzenssache“.

Meigl Hoffmann. Quelle: Benjamin Pohle

Meigl Hoffmann

hat die 50 hinter sich, ist Gastgeber und Fragensteller in dieser Runde der Legenden. Er ist Hans-Dampf-in-allen-Gassen, ein echter Maulheld mit Spieltrieb und die Leipziger lieben ihn dafür. Hier muss er mal anderen den Teppich ausrollen.

Ein Abend der Extraklasse. Die Leipziger Pfeffermühle platziert die Zuschauer unter Vorgabe der aktuellen Hygienevorschriften.

