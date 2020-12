Günstiger: Karten für das Sommerkabarett der Funzel im Zoo Leipzig

Leipzig

Weihnachten steht vor der Tür! Und das Kabarett Funzel hat das ideale Event zum Verschenken: Wie wäre es mit Karten für das sommerliche Highlight im Zoo Leipzig? Denn der Zoo präsentiert in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland die Kabarettnächte mit der Leipziger Funzel mit dem Programm „Auf die Schenkel, fertig, los!“

Eine einmalige Symbiose von Natur und Unterhaltung bietet sich zum 14. Sommerkabarett vom 21. Juli bis zum 15. August 2021. Mit der Eintrittskarte können Gäste individuell von 19 bis 20.15 Uhr in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland auf Entdeckungsreise in die Regenwälder Asiens, Afrikas und Südamerikas inklusive einer Bootsfahrt (19 bis 20.15 Uhr) auf dem Urwaldfluss Gamanil gehen und sich im klimatisierten Saal Mekong ab 20.30 Uhr bestens mit dem Satireprogramm unterhalten lassen.

Mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt von 19 bis 20.30 Uhr das Marché-Restaurant „Patakan“ und verführt mit raffinierten Desserts in der Pause. Die Cocktailbar im Tempelfoyer empfängt Besucher unter der Woche von 19 bis 20.30 Uhr sowie in der Pause mit erfrischenden Kreationen und asiatischem Flair. Jeweils freitags und samstags öffnet die Cocktailbar bis 1 Uhr – somit besteht die Möglichkeit, diesen eindrucksvollen Abend stimmungsvoll ausklingen zu lassen.

Das Ensemble der Leipziger Funzel unter der Direktion von Thorsten Wolf – bekannt als Cheftierpfleger Conny Weidner aus der erfolgreichen ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ – garantiert einen tierischen Spaß. An seiner Seite wie immer: Katherina Brey, Bernd Herold, Sabine Kühne-Londa und als musikalischer Leiter am Piano, Helge Nitzschke. „Nicht nur Hämatome auf den Oberschenkeln versprechen wir den Besuchern zum Sommerkabarett der Leipziger Funzel im Zoo Leipzig, vor allem aktivieren wir die zur Bequemlichkeit neigenden Synapsen im Hirn“, heißt es in der Ankündigung.

Das Kabarettensemble unter der Direktion von Thorsten Wolf garantiert den Gästen einen tierischen Spaß Quelle: Kabarett-Theater Funzel

In seinem neuesten Programm zieht das Kabarett-Theater Leipziger Funzel nahezu alle Register der politischen Satire und macht aus dem Spott eine Tugend. Und nicht selten ist dies das einzige Mittel gegen den Wahnsinn der Zeit. Wer Tränen lacht, braucht sie nicht zu weinen! Das bewährte Kabarettensemble zielt zeitaktuell mit spitzer Zunge, scharfem Biss, satirischem Spaß und einem zwinkernden Blick auf uns selbst aufs Zwerchfell und bringt es zum Beben.

14. Sommerkabarett der Leipziger Funzel im Zoo Leipzig Programm: „Auf die Schenkel, fertig los!“ 21. Juli bis 15. August 2021 ab 20.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) Abonnenten erhalten bis zu 25 Prozent Sofortrabatt auf den Kartenpreis Karten am Sonntag: 32,90 Euro statt 34,90 Karten am Dienstag/Mittwoch/Donnerstag: 26 Euro statt 28,90 Euro Karten unter der kostenfreien Tickethotline 0800 2181050, in der Ticketgalerie Leipzig im Barthels Hof und im im LVZ Foyer sowie online unter www.ticketgalerie.de https://leipziger-funzel.de

