Leipzig

Sicherheit steht an oberster Stelle beim LVZ-Fahrradfest. Seit vielen Jahren verantwortlich dafür ist Experte Florian Jäckel von der SiKonA GmbH. Im Interview gibt er Auskunft über das Sicherheitskonzept und die Besonderheiten, die sich in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie ergeben.

Was ist bei einer Veranstaltung wie dem Fahrradfest mit vielen hundert Radlern in Sachen Sicherheit zu beachten?

Allgemein gilt: Wo viele Leute in einer für sie ungewohnten Situation zusammenkommen, da können Gefahrenquellen entstehen. Unsere Aufgabe ist es, diese im Vorfeld zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Dazu gehört auch, Besucherinnen und Besuchern im Start-und Zielbereich genügend Orientierungspunkte zu geben, damit sie sich zurechtfinden.

Und unterwegs?

Hier ist die wichtigste Aufgabe, Kreuzungsbereiche und neuralgische Punkte abzusichern. Außerdem wird jede Tour von einem Einsatzwagen der Johanniter begleitet sowie von einem sogenannten Besenwagen, der eine schnelle Pannenhilfe bietet, aber auch Personen aufnehmen kann, die durch einen technischen Defekt nicht mehr weiterfahren können. Erstmals setzen wir auch eine GPS-gestützte Tourenüberwachung ein, mit der wir ganz genau nachverfolgen können, wo sich die Begleitfahrzeuge gerade befinden.

Welche besonderen Sicherheitsaspekte kommen durch die Corona-Pandemie dazu?

Hygienische Aspekte haben wir beim LVZ-Fahrradfest schon immer betrachtet. Mit Corona haben diese erheblich an Bedeutung gewonnen. Aufgrund der dynamischen Infektionslage bauen wir auf ein inzidenzabhängiges Stufenmodell, das auch kurzfristig angepasst werden kann. Gesetzt ist die Maskenpflicht auf dem Platz. Da wird niemand drumherum kommen. Dazu wollen wir die Tourenstarts zeitlich entzerren und das Gelände weiträumiger aufteilen. So soll es statt bisher einem jetzt drei Infostände geben und doppelt so viele Toiletten. Ausfallen muss in diesem Jahr das Familienfest mit Bühnenprogramm und es wird auf den Strecken keine vorgegebenen Pausenpunkte geben.

Was können die Teilnehmer zur Sicherheit beitragen?

Ganz wichtig: Auf allen Strecken gilt die StVO mit dem Gebot der Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme. Wir empfehlen auch einen Helm zu tragen. Dazu bitten wir alle, sich im Vorfeld – zum Beispiel auf der Fahrradfest-Website – über die aktuellen Bestimmungen zu informieren oder den Fahrradfest-Newsletter zu abonnieren. Vor Ort sollten Durchsagen beachtet und die allgemein gültigen Hygieneregeln befolgt werden.

Von Annett Riedel