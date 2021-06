LVZ-Fahrradfest 2021: Alle Infos zur Anmeldung und Teilnahme!

Alle Touren sind als Rundtouren angelegt, mit Start und Ziel am Völkerschlachtdenkmal. Gestartet wird gestaffelt nach Tour zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr. Die genaue Startzeit entnehmen Sie bitte Ihren Anmeldeunterlagen.

Anmeldung

Für die Teilnahme an einer der fünf Fahrradfest-Touren ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Diese ist aktuell online, persönlich in den Shops der Ticketgalerie und per Post möglich.

Anmeldecoupons für die persönliche Anmeldung und die Anmeldung per Post liegen in den Shops der Ticketgalerie im Peterssteinweg 19 (LVZ-Medienhaus) und Barthels Hof aus. Den Anmeldecoupon kann man aber auch hier als PDf herunterladen.

Bei Anmeldung in den oben genannten Shops der Ticketgalerie, kann die Tourenteilnahme gleich bar oder mit EC-Karten bezahlt werden.

Teilnahmegebühren

Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro für die Handwerk-IKK-classic-Tour (6 km), sieben Euro für die Little-John-Bikes-Tour (23 km), neun Euro für die MITGAS-Tour (40 km), zwölf Euro für die Ur-Krostitzer-Tour (75 km) sowie vierzehn Euro für die LVZ-Post-Tour (100 km). In der Teilnahmegebühr inbegriffen sind zudem medizinischer und technischer Service auf allen Strecken.

Abonnenten der Leipziger Volkszeitung erhalten je einen Euro Rabatt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre fahren kostenfrei mit. Eine verbindliche Anmeldung ist aber auch für sie notwendig, nur so können auch sie ihr Starterpaket bekommen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden bei der Anmeldung die Namen und Kontaktdaten aller mitfahrenden Personen erfasst.

Anmeldebestätigung

Die Anmeldung gilt als verbindlich, wenn die Teilnahmegebühr bezahlt ist.

Starterpakete und Starterkarten

Jede(r) angemeldete Teilnehmer/in erhält ein Starterpaket. Enthalten sind ein T-Shirt, weiterführenden Informationen zum Fahrradfest und kleine Zugaben der beteiligten Partnern.

Außerdem erhält jede(r) angemeldete Teilnehmer/in eine Starternummer und eine Starterkarte mit Gutschein für ein Lunch-Paket.

Das Starterpaket wird vorab an alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschickt.

Achtung, Testpflicht: Aufgrund der SächsCoronaSchVO vom 10.06.2021 sowie Vorgaben des Gesundheitsamtes können Starterkarten und Starternummern in diesem Jahr erst vor Ort gegen Vorlage eines tagesaktuellen Covid19-Negativ-Tests (Schnelltest oder PCR-Test, ausgestellt von einem kommunalen oder privaten Testzentrum) ausgegeben werden. Von der Testpflicht befreit ist, wer den Nachweis einer vollständigen Impfung (Zweitimpfung vor mehr als vierzehn Tagen) oder einer Genesung (nicht älter als sechs Monate) vorlegen kann. Ein amtliches Ausweisdokument zum Abgleich ist mitzuführen. Kinder unter 6 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen.

Zur Vermeidung von langen Wartezeiten empfehlen wir die Abholung der Startnummer und Teilnehmerkarte ist bereits am Samstag, den 17. Juli 2021. Dafür sind von 12 bis 18 Uhr auf dem Platz am Völkerschlachtdenkmal drei Infozelte geöffnet – ebenso ein mobiles Testzentrum, das den notwendigen Schnelltest vornehmen kann.

Anmeldefrist und Nachmeldungen

Die Voranmeldefrist endet am 9. Juli 2021. Bei Anmeldung per Post gilt das Datum des Eingangs. Danach ist eine persönliche Anmeldung vor Ort in den genannten Shops der Ticketgalerie sowie direkt am Veranstaltungstag vor Ort möglich. Bei Anmeldung am 18.07.2021 wird eine Nachmeldegebühr von drei Euro pro Person fällig. T-Shirts gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Wer von den "Nachmeldern" keines mehr ergattert, erhält zwei Euro Nachlass.

Teilnahmenachweis

Jede(r) angemeldete Teilnehmer(in) erhält im Anschluss an die absolvierte Tour zur Erinnerung eine Medaille und eine Teilnahmeurkunde.

Vor Ort und unterwegs

Auf dem gesamten Veranstaltungsplatz am Völkerschlachtdenkmal herrscht Maskenpflicht. Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist Folge zu leisten. Es gelten weiterhin die Maßnahmen der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzverordnung.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterliegen der Straßenverkehrsordnung und fahren auf eigene Gefahr. Nutzen Sie ausschließlich die rechte Straßenseite, beachten Sie den Gegenverkehr, die Vorfahrt und nehmen Sie gegenseitig Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmerinnen - und Teilnehmer. Ein Stoppschild und eine rote Ampel bedeuten HALT! Beachten Sie bitte kurzfristige Änderungen der Verkehrsführungen (Kegel, Einengung Prager Straße, usw.). Minderjährige dürfen nur unter Aufsicht einer erwachsenen Begleitperson oder mit schriftlicher Genehmigung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Clevere Radfahrerinnen und Radfahrer fahren natürlich mit Helm!

Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung noch einmal über die tagesaktuellen Regelungen unter www.lvz.de/fahrradest.

Stand der Informationen: 21. Juni 2021