Die Völkerschlacht bei Leipzig von 1813 hat Geschichte geschrieben. Napoleon Bonaparte musste sich hier einer Streitmacht aus verschiedenen Nationen geschlagen geben.

Viele Wegpunkte entlang der Strecke erinnern an die Schlacht. Vom Völkerschlachtdenkmal in Leipzig aus geht es vorbei am Monarchenhügel nach Liebertwolkwitz, wo zum Beispiel das Memorialmuseum an die historischen Ereignisse erinnert. Weiter führt der Weg über Großpösna nach Seifertshain. Hier nimmt das Sanitäts- und Lazarettmuseum die verheerenden Folgen der Völkerschlacht in den Fokus. Mehr als 92.000 Soldaten starben bei den Gefechten oder wurden verletzt. Über Holzhausen geht es dann ganz entspannt zurück nach Leipzig.

Der Streckenplan:

Völkerschlachtdenkmal (Start), An der Tabaksmühle, Prager Straße, Muldentalstraße (Liebertwolkwitz), Großpösnaer Straße, Angerwiesenweg (Großpösna), Hinter den Gärten, Rittergut (Servicepunkt), Querstraße, Fuchshainer Straße, Seifertshainer Straße, Mittelstraße (Seifertshain), Zur Höhe, Seifertsheiner Straße (Holzhausen), Stötteritzer Landstraße, Arthur-Polenz-Straße, Zuckelhausener Ring, Russenstraße (Leipzig), Stümpelstraße, Nieritzstraße, Connewitzer Straße, Probstheidaer Straße, Zwickauer Straße, An der Tabaksmühle, Völkerschlachtdenkmal (Ziel)

Mehr Infos zur Tour inklusive Streckenkarte und GPS-Daten auf Outdooractive.com

Start: 10.30 Uhr; Dauer: ca 1 bis 1,5 h

Rathaus auf dem Marktplatz in Liebertwolkwitz Quelle: Andre Kempner

Sicherheitshinweise

Sicherheit hat beim LVZ-Fahrradfest oberste Priorität: Daher empfehlen wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, einen Fahrradhelm zu tragen. Zudem gilt auf allen Strecken die Straßenverkehrsordnung. Alle Räder müssen verkehrssicher sein. Bitte beachten Sie auch die Hygiene- und Abstandsregeln vor Ort.

Seit vielen Jahren stehen die Experten von Little John Bikes den Fahrradfest-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern mit ihrem Know-how zur Seite und sorgen unterwegs mit ihrem fachgerechten Pannenservice für schnelle Abhilfe bei kleineren Problemen.

Jan Schneidwind, Marketingleiter Little John Bikes. Quelle: LJB

