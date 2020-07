Leipzig

Seit 12. Juni 2020 läuft der LVZ KULTUR SOMMER – mit stetig zunehmendem Erfolg! Hinter den Kulissen arbeiten die Macher kontinuierlich an der Erweiterung des Programmes und schon jetzt reicht die Planung bis in den August.

Erste Veranstaltungen sind bereits ausverkauft und nahezu täglich werden neue Highlights angekündigt! Kultur ist weiterhin systemrelevant und unverzichtbar.

So kommt Martin Herzberg am 09.08.20 nach komplett ausverkauften Tourneen im Jahr 2019 und einer Corona-bedingten Verschiebung einiger Konzerte im Sommer 2020 auf die Parkbühne. Mit ihm in Leipzig: die unverwechselbare Stefanie John am Cello, die Martins Stücken eine ganz besondere, wärmende Seele einhaucht.

Neben Werken aus dem neuen Album Stars, das im Mai 2020 erschien, kann sich das Publikum von den schönsten und bekanntesten Melodien aus dem herzbergschen Kosmos davontragen lassen. Ein unvergesslicher Abend zum Träumen und Genießen.

Mehr Informationen zum LVZ-Kultursommer und das fortlaufend aktualisierte Programm gibt es hier!

Ticketvorverkauf: www.parkbuehne-leipzig.de

Von PM/red.