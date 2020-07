Leipzig

Am 6. August sind Helge Schneider und Pete York mit ihrem Projekt „The Deadly Bros.“ zu Gast. Zusammen rasen sie in atemberaubender Art und Weise durch alle möglichen Jazz-, Blues-, Pop-, Rock- etc.-Zeitalter. Im Mittelpunkt aber steht Helge mit seinem unvergleichlichem Humor – ein unterhaltsamer Abend ist garantiert!

„Wenn es brennt, passen wir auf uns auf!“ Mit diesen Worten beendet die Leipziger Punkband mit Bläsern - 100 Kilo Herz - ihr zweites Album „Stadt Land Flucht“. Zwischen klaren politischen Statements gibt es dieses mal auch persönliche Themen, alles verpackt in knackigen Punkrock und Ohrwurmmelodien von Saxofon und Trompete. Am 7. und 8. August stellen sie ihr Album erstmals live vor.

Anzeige

Für einen unvergesslichen Sonntagabend zum Träumen und Genießen sorgt am 9. August Pianist Martin Herzberg. Mit dabei: die unverwechselbare Stefanie John am Cello, die Martins Stücken eine ganz besondere, wärmende Seele einhaucht.

Weitere LVZ+ Artikel

Am 10. August startet erstmals ein Familienkino am Nachmittag in der Parkbühne Clara Zetkin Park. Veranstalter sind die Filmnächte im Scheibenholz An den elf Kinonachmittagen bis zum 20. August, die jeweils 16 Uhr beginnen finden bis zu 400 große und kleine Kinder Platz in der Parkbühne. Gezeigt werden unter anderem Blockbuster, wie „Die unendliche Geschichte, „E.T.“ oder „Der kleine Rabe Socke“.

Den Abschluss der DOK Sommerkino-Reihe macht am 13.8. der Animationsfilm „Marona’s Fantastic Tale“, der uns mitnimmt in die märchenhafte und visuell atemberaubende Welt der Hündin Marona-Sara-Ana-die-Neunte.

Zum Monatsende gibt es in der Parkbühne nochmals vier Liveevents: The O’Reillys and the Paddyhats, Torsten Sträter, Radio Havanna und Joachim Witt sorgen für größtmögliche Abwechslung in Leipzigs legendärer Parkbühne!

Karten gibt es im Vorverkauf in den Shops der Ticketgalerie und unter www.parkbuehne-leipzig.de. Für alle Konzerte auch online unter www.ticketgalerie.de.

Ausführliche Informationen zum LVZ-Kultursommer 2020 und das fortlaufend aktualisierte Programm gibt es hier!

Von red.