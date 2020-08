Leipzig

Der Music Vision Award, einer der wichtigsten überregionalen Wettbewerbe der besten Livebands, findet in diesem Jahr – trotz Corona Pandemie – statt. Gerade in Zeiten wie dieser scheint es umso wichtiger, jungen talentierten Künstlern eine Plattform zu bieten, dachten sich der Popsaxony e.V., MAWI Concert und die Tankbar und machen in diesem Jahr erstmals gemeinsame Sache.

Am 15. August spielen in der TankBar Leipzig sechs Bands um einen der begehrten Plätze im Finale auf der Parkbühne. Die Entscheidung, welche Bands sich durchsetzen trifft das Publikum. Der Eintritt in der TankBar ist frei.

Am Samstagabend, dem 22. August um 18 Uhr, findet das Finale des Wettbewerbs im Rahmen des LVZ Kultursommers in der Parkbühne statt. Dort rocken die vier Finalisten die Hauptbühne im Clara-Zetkin-Park. Der Auftritt vor großem Publikum lohnt sich gleich doppelt: Den Gewinnern winken hochwertige Sachpreise.

Der Musikwettbewerb wird federführend vom Popsaxony e. V. durchgeführt. Der 2015 gegründete Verein setzt sich für die Förderung insbesondere sächsischer Nachwuchsmusiker ein. 2018 setzte sich in einem packenden Finale die Band Krähe aus dem Berliner Umland gegen die gleichfalls nominierten Chili Groove Mafia ( Leipzig) und Rob ( Dresden) durch und gewann die bewährte Trophäe, um die sich mehr als 200 Bands beworben hatten.

Karten gibt es im Vorverkauf in den Shops der Ticketgalerie und unter www.parkbuehne-leipzig.de. Für alle Konzerte auch online unter www.ticketgalerie.de.

Ausführliche Informationen zum LVZ-Kultursommer 2020 und das fortlaufend aktualisierte Programm gibt es hier!

Von LMG/PR