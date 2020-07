Torsten Sträter und Diary of Dreams beim LVZ-Kultursommer dabei

Leipzig

Unübertroffen in seinem Wortwitz, lässt es sich Torsten Sträter nicht nehmen, sich selbst und höchstpersönlich anzukündigen.

“Guten Tag, Sträter hier. Mein drittes Programm. Titel: ’Schnee, der auf Ceran fällt.’. Worum geht’s? Nun ja: Da sind epische Exkursionen über Moral und Verstand, wie immer einem strengen roten Faden folgend, eine angenehm kompakte Darreichungsform, an den Rändern verbrämt mit einigen wenigen Zwischenbemerkungen, am Ende eine zutiefst beseelende Botschaft und Punkt 22:00 fällt mir das Mikrofon aus der Hand …

...Kommen Sie, ernsthaft jetzt. Wollen Sie das wirklich schon vorher wissen? Doch wohl nicht...

....Ich bringe ganz ganz frische Geschichten mit, nichts, was Sie vorab schon aus dem TV kennen, und zwischendurch erzähle ich Ihnen, was sonst noch war. Eine Führung durch die ganze Welt der Idiotie, die Einsicht, dass nichts menschlicher ist als das Missgeschick, seltsame Berichte vom Rand der schiefen Ebene, dann ergänze ich den Abend noch mit Schilderungen, die ich mir auf gar keinen Fall verkneifen kann, mache den Sack zum Ende hin mit einer sehr guten Geschichte zu, und wenn Sie dann noch können, hagelts Zugaben. Ein seriöses Konzept. Und ich gelobe, es sehr lustig zu gestalten. Und mich so gut zu amüsieren wie Sie.“

Das Sträter-Gastspiel am 27. August 2020 auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park beginnt 19.30 Uhr.

Zwei Wochen später folgen am 12. September Diary of Dreams. Mit im Gepäck haben die Musiker um Mastermind Adrian Hates die Songs ihres aktuellen Albums „Hell in Eden“. Es wird energiegeladen und bombastisch aber auch warm, düster und zerbrechlich.

Karten gibt es im Vorverkauf in den Shops der Ticketgalerie und unter www.parkbuehne-leipzig.de. Für alle Konzerte auch online unter www.ticketgalerie.de.

