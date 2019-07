Der Abschluss 2019 ist geschafft, der Duft der großen, weiten Welt ist schon zu schnuppern... Doch das Ende der Schulzeit ist auch ein Abschied von vielen Freunden. Also: Mailadressen tauschen, Handynummern speichern – und natürlich das Erinnerungsfoto vom Jahrgang mitnehmen in die eigene Bude, in die neue Stadt vielleicht.

Die Leipziger Volkszeitung gratuliert herzlich zur Abschlussprüfung - mit der großen Beilage "Absolventen 2019". Diese liegt am 15. Juni der gedruckten LVZ bei und versammelt auf 32 Seiten alle Klassenfotos des aktuellen Abschlussjahrgangs der Leipziger Oberschulen und Gymnasien.