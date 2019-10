Peter-Michael Diestel nimmt Rückblick, aber keine Rücksicht. Zu seinem Handwerk gehört die Provokation. Der bekennende Geschichtsrevisionist widerspricht dem, was inzwischen in den Geschichtsbüchern steht. Und er gewährt zum Beweis erhellende Einblicke in den damaligen Politikbetrieb. Zum Beispiel wie man ihn aufforderte, den Regierungschef zu stürzen, und wie er am Ende selbst gestürzt werden sollte, weil er sich nicht an die Leine legen ließ. So rettete er sich eine Zukunft, die er heute genießt.

Peter-Michael Diestel ist Jahrgang 1952, promovierter Anwalt, Mitbegründer der DSU, 1990 DDR-Innen- minister und Vize-Premier. Er war Abgeordneter und Oppositionsführer im Brandenburger Landtag von 1990 bis 1992. Seit 1993 betreibt Diestel eine Anwaltskanzlei.

Moderation: Roman Knoblauch

LVZ-live: Rückblicke mit Peter-Michael Diestel Lesung und Talk in der Glaskuppel

Mittwoch, 23. Oktober 2019, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)

