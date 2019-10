Cirque du Soleil präsentiert jetzt seine „coolste“ Show aller Zeiten: „CRYSTAL“. Das einzigartige Spektakel vereint akrobatische Hochleistungen wie im Zirkus mit der Welt des Eiskunstlaufs. Die verblüffende neue Produktion nimmt das Publikum auf eine wundersame, „eisige“ Reise, bei der erstmals Eislauf, sensationelle Akrobatik und herausragende Trapezkünstler aufeinandertreffen. Vom bis 23. bis 27. September 2020 gastiert „CRYSTAL“ in Leipzig.

Quelle: Cirque du Soleil

„Crystal“ ist auch die Titelfigur, eine junge Frau, die aus der Realität in die glitzernde Welt der Eiskristalle flieht, in der sie sich spiegelt. Auf dünnem Eis entwickelt sie ihre Individualität und Einzigartigkeit. Diese 42. Original-Produktion von Cirque du Soleil erkundet die artistischen Möglichkeiten auf Eis. Nie zuvor gesehene Darbietungen bewegen sich vom glatten Parcours in die Lüfte und erzeugen atemberaubende Illusionen. Weltklasse-Eisläufer und -Akrobaten erobern die neue Spielfläche rasant und fließend, indem sie scheinbar die Gesetze der Schwerkraft eliminieren.

„CRYSTAL“ inszeniert von Shana Carroll and Sébastien Soldevila vereint 43 Künstler, Akrobaten, Schlittschuhläufer, Clowns und Musiker zu einem internationalen Ensemble, das neue Maßstäbe aufzeigt. Im Unterschied zu anderen Cirque du Soleil-Shows liefert bei „CRYSTAL“ die Eisfläche eine zusätzliche Herausforderung.

Quelle: Cirque du Soleil

Cirque du Soleil „CRYSTAL“

Mittwoch, den 23. September 2020, 20 Uhr

Donnerstag, den 24. September 2020, 20 Uhr

Freitag, den 25. September 2020, 20 Uhr

Samstag, den 26. September 2020, 16 und 20 Uhr

Sonntag, den 27. September 2020, 13 und 17 Uhr

Arena Leipzig

Kartenvorverkauf: Tickets für die Show erhalten Sie im LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19, und Barthels Hof, Hainstraße 1, sowie in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050 und unter www.ticketgalerie.de.

Von PM